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川普因伊朗戰事要求川習會延後？ 大陸外交部說話了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普因伊朗戰事要求「川習會」延後1個月，大陸外交部發言人林劍17日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持著溝通」。圖為川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓會晤。（路透）
美國總統川普因伊朗戰事要求「川習會」延後1個月，大陸外交部發言人林劍17日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持著溝通」。圖為川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓會晤。（路透）

美國總統川普原預計3月底訪問北京，但川普16日表示，由於美伊衝突，已向中國大陸請求延期一個月。對此，大陸外交部發言人林劍17日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持著溝通」，至於重新安排的時間表、溝通了哪些問題，林劍僅說「沒有可以進一步提供的訊息」。

大陸外交部17日下午召開例行記者會，川普訪陸行程可能推遲，成為關注焦點。澎湃新聞報導，美國NBC記者提問，美國官員首次提出推遲或延後兩國元首會晤的可能性是在何時？此外，是否有其他國家元首曾提出過此類延期請求？鑒於此類高層互訪通常涉及大量的籌備工作，請問重新安排此次訪問的時間表是怎樣的？

對此，林劍僅表示，「中美雙方就川普總統訪華時間等問題保持著溝通。目前我沒有可以進一步提供的訊息。」面對NBC記者追問，雙方溝通了哪些日期，林劍重申，「我沒有可以進一步提供的訊息。」

此前曾有報導指，川普稱如果中方不在荷莫茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲訪問中國。不過，美國財政部長貝森特澄清，假如川習會推遲，不會是因為這個原因，而是因為後勤的原因，川普可能會希望留在華府來指揮對伊朗的軍事行動，評估此時出訪可能不是最佳的時間點。

林劍回應稱，「我們注意到，美方已就媒體的不實報導公開作出澄清，表示有關報道是完全錯誤的，強調訪問與荷莫茲海峽通航問題無關。」

貝森特 川習會 美國 伊朗

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