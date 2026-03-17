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民調顯示：盟友對美國信任降溫 認為中國更可靠

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國最新民調顯示，加拿大、德國、法國與英國等美國傳統盟友國家，對美國的信任度出現下滑，並有越來越多受訪者認為中國更可靠。（路透）
美國最新民調顯示，加拿大、德國、法國與英國等美國傳統盟友國家，對美國的信任度出現下滑，並有越來越多受訪者認為中國更可靠。（路透）

全球國際政治氛圍出現變化。最新民調顯示，在加拿大、德國法國與英國等美國傳統盟友國家中，部分民眾對美國的信任度出現下滑，並有越來越多受訪者認為中國更可靠。

15日，美國政治新聞網US Politics News與英國民調機構Public First聯合發布的民調顯示，2月6日至9日期間，對來自美國、加拿大、英國、法國和德國的10,289名成年人進行調查後發現，不少受訪者認為中國比美國更可靠，並在包括人工智慧（AI）在內的前沿技術領域處於領先地位。

調查顯示，加拿大、德國、法國與英國民眾普遍認為，減少對美國的依賴是可能的，但要降低對中國的依賴則更為困難，反映出中國在全球供應鏈中的重要地位。

民調也指出，這種態度轉變與川普推動的政策有關。加拿大與德國多數受訪者表示，與中國走得更近的原因之一，是認為美國變得不再可靠；法國與英國也分別有38%與42%的受訪者持相同看法。

在年輕族群中，支持與中國建立更緊密關係的比例更高。中國社會科學院歐洲研究所的一項研究顯示，約70%的18至25歲歐洲年輕人主要透過社交媒體與短影音平台獲取與中國相關的資訊。

在科技領域，受訪者普遍認為中國在全球科技競賽中正取得優勢，包括電池、機器人以及電動車與太陽能等產業。特別是在人工智慧領域，多數受訪者認為中國更有可能率先開發出超級人工智慧。

不過，美國國內看法明顯不同。多數美國受訪者仍認為，美國整體技術實力優於中國，包括在人工智慧領域。調查指出，在加拿大、德國、法國與英國，約有一半受訪者認為中國正在迅速崛起並擴大影響力，顯示出美國與其盟友在全球權力格局認知上的差異。

報導指出，川普重新執政一年多以來，部分國家民眾認為川普政府「讓美國再次偉大」的政策，在某種程度上反而「幫助中國再次偉大」，並進一步推動全球走向多極化格局。

圖為加拿大、德國、法國與英國受訪者對中國與美國的看法。民調顯示，上述4國認為依賴中國優於依賴川普政府領導下的美國者比例普遍較高。（圖／觀察者網）
圖為加拿大、德國、法國與英國受訪者對中國與美國的看法。民調顯示，上述4國認為依賴中國優於依賴川普政府領導下的美國者比例普遍較高。（圖／觀察者網）

圖為德國、加拿大、英國、法國與美國受訪者對中美科技實力的看法。民調顯示，上述4國的受訪者認為中國（紅色）在科技領域領先美國（藍色）。（圖／觀察者網）
圖為德國、加拿大、英國、法國與美國受訪者對中美科技實力的看法。民調顯示，上述4國的受訪者認為中國（紅色）在科技領域領先美國（藍色）。（圖／觀察者網）

民調顯示，歐洲與加拿大年輕族群更傾向支持與中國建立更緊密關係。（圖／觀察者網）
民調顯示，歐洲與加拿大年輕族群更傾向支持與中國建立更緊密關係。（圖／觀察者網）

人工智慧 德國 法國

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