快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

均搭載機砲⋯陸2艘海警船再闖釣魚台領海 今年第3天

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日媒報導，2艘大陸海警船16日清晨相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本「領海」。圖為大陸海警2503艦艇編隊2月10日在釣魚台「領海內」巡航。（新華社）
日媒報導，2艘大陸海警船16日清晨相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本「領海」。圖為大陸海警2503艦艇編隊2月10日在釣魚台「領海內」巡航。（新華社）

日媒報導，2艘大陸海警船16日清晨相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本「領海」，是中方繼2月10日之後再次駛入該海域，也是今年第三天。

共同社16日報導，16日凌晨5點半前後起，2艘大陸海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊「領海」。據日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，2船均搭載機砲。中方海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船發出警告，要求駛離領海。

此外，在領海外側的毗連區，同時有另外2艘搭載機砲的中方船隻；中方船隻15日也曾出現在毗連區。報導指出，包括毗連區在內，釣魚台周邊已連續122天發現中方公務船。

截至17日中午，大陸海警局未發布相關巡航消息。

大陸海警上一次在釣魚台「領海」巡航是2月10日，並稱這是中方依法開展的維權巡航活動，微博發布上還配上一張中方海警人員舉著望遠鏡，望向遠方應該為釣魚台的島嶼。當時，日本首相高市早苗甫率領自民黨於2月8日眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張，時機敏感。

中國大陸、日本、台灣對釣魚台皆有主權聲索。

大陸海警局今年1月公布，過去5年在釣魚台領海巡航134次，2025年釣魚台巡航天數達357天；5年來，中方實現了釣魚台海空立體巡航新突破，「塑造了海上維權新態勢」，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

中日關係 自民黨 眾議院

延伸閱讀

開戰後首艘陸油輪繞道紅海 220萬桶原油4月初運抵福建

美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域

共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

報復長和港口被接管？陸港口以檢查為由 扣押巴拿馬籍船「數量激增」

相關新聞

王毅會越南外長 籲多邊協作

大陸外交部長王毅十五日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中方在大陸兩會後第一時間訪越，體現兩國關係的高水準，並指中越應加強多邊協作、妥處海上問題。黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

均搭載機砲⋯陸2艘海警船再闖釣魚台領海 今年第3天

日媒報導，2艘大陸海警船16日清晨相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本「領海」，是中方繼2月10日之後再次駛入該海域，也是今年第三天。

中美巴黎磋商 討論建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制

當地時間3月15日至16日，中美雙方在法國巴黎舉行經貿磋商。據新華社17日2時許發自巴黎的報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開相關演練。央視十五日公布「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展多軍兵種立體投送演練。另一艘○七五型兩棲攻擊艦「安徽艦」近日也展開多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓。

陸官媒批日「新型軍國主義」成現實威脅 指高市是再軍事化「加速器」

中國大陸官方輿論砲火直敘瞄準日本首相高市早苗。人民日報「寰宇平」欄目17日指出，日本「新型軍國主義」已不再只是危險苗頭，而是現實威脅，呼籲地區國家與國際社會提高警惕並加以遏制。文章並點名高市早苗是推動日本再軍事化的「加速器」，稱其上台後，日本在政治、軍事與外交等領域均加快突破戰後體制限制。

OpenClaw爆紅 陸國安部發布「龍蝦」安全養殖手冊

被暱稱為「龍蝦」的開源AI智能體工具「OpenClaw」近期在中國大陸爆紅，大陸國家安全部17日還為此發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，並示警「養龍蝦」可能面臨四大風險：主機可能被接管、數據可能被竊取、言論可能被篡改、技術可能有漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。