均搭載機砲⋯陸2艘海警船再闖釣魚台領海 今年第3天

日媒報導，2艘大陸海警船16日清晨相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本「領海」，是中方繼2月10日之後再次駛入該海域，也是今年第三天。

共同社16日報導，16日凌晨5點半前後起，2艘大陸海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊「領海」。據日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，2船均搭載機砲。中方海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船發出警告，要求駛離領海。

此外，在領海外側的毗連區，同時有另外2艘搭載機砲的中方船隻；中方船隻15日也曾出現在毗連區。報導指出，包括毗連區在內，釣魚台周邊已連續122天發現中方公務船。

截至17日中午，大陸海警局未發布相關巡航消息。

大陸海警上一次在釣魚台「領海」巡航是2月10日，並稱這是中方依法開展的維權巡航活動，微博發布上還配上一張中方海警人員舉著望遠鏡，望向遠方應該為釣魚台的島嶼。當時，日本首相高市早苗甫率領自民黨於2月8日眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張，時機敏感。

中國大陸、日本、台灣對釣魚台皆有主權聲索。

大陸海警局今年1月公布，過去5年在釣魚台領海巡航134次，2025年釣魚台巡航天數達357天；5年來，中方實現了釣魚台海空立體巡航新突破，「塑造了海上維權新態勢」，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。