RSF：中國環球電視網擴張中共敘事 可觸及逾160國

無國界記者組織（RSF）文章揭露受中共中宣部直接掌控的「中國環球電視網」（CGTN）如何擴展中國政府「軟實力」、進行政治宣傳，並掩蓋中國侵害人權的事實。其影響力可觸及超過160個國家。

無國界記者組織16日發表文章「一個65種語言的龐大傳聲筒：中國官媒『中國環球電視網』如何營造全球敘事」，其中指出中國環球電視網的資金主要來自中國政府，是擴展北京政府國際「軟實力」和傳播政治宣傳的主要工具，由中國共產黨的中央宣傳部直接掌控。中宣部每天都會對媒體發布指令，其中包含一份需要強調與避談的新聞報導清單。

據文章介紹，中國環球電視網（中國國際電視台）由中宣部副部長慎海雄擔任台長，他也是中央廣播電視總台台長兼總編輯。其前身是中國中央電視台旗下的外語頻道，2016年品牌重塑，轉型成擁有多重平台的大型國際媒體網。

中國環球電視網在美國華盛頓特區、英國倫敦、肯亞奈洛比有內容製作中心，旗下記者和特派員遍布60個國家和區域，提供65種語言的廣播節目，橫跨電視、廣播、網路平台，可觸及超過160個國家。

且中國環球電視網不僅攻占廣電領域，還在社群媒體極為活躍。文章引述美國非營利機構自由之家（Freedom House）發表一份報告指出，CGTN的社群媒體帳號有千萬個追蹤者，利用多個帳號、多重語言策略在全球傳播內容。

文章指出，CGTN在報導諸如西藏、鎮壓維吾爾人、台灣、民主運動等「敏感」議題時，必須使用哪些詞彙，以及僅限報導哪些資訊，皆根據黨的指令。即使中國屢屢侵害人權飽受批評，也要用正面的形象描繪。此外，CGTN還會協助擴大其他威權盟國的敘事，包括俄羅斯。

無國界記者亞太區倡議經理白奧蘭（AleksandraBielakowska）指出，「過去10年來，中國積極尋求在資訊空間建立『世界新秩序』，在其中，輿論的樣貌由中共一手掌控，記者主要的工作就是充當國家的宣傳工具。為達成這個目標，北京政府撒下重金將其國際廣播網進行現代化。」

有些國家已著手管控，如英國的媒體監理機構通訊管理局在調查證實CGTN的內容製作流程確實受到中共控制之後，隨即吊銷其播送許可。澳洲公廣集團SBS在收到人權組織「保護衛士」基金會（SafeguardDefenders）的譴責信函後，將CGTN的英語新聞和央視的華語新聞自其新聞摘要中剔除。

譴責信函指出，CGTN在2013至2020年間播出至少56人的「被迫認罪」影片，受害者包括英國前記者韓飛龍（Peter Humphrey）和瑞典出版商桂民海。

文章引述多份研究顯示，CGTN在非洲、南美洲與亞洲都會透過報導中國相關投資發展計畫，提高這些計畫的知名度、提振中國的軟實力、塑造閱聽人對中國的好印象等。

在南美還會利用委內瑞拉teleSUR電視台、巴西BandNews TV等合作夥伴，將中國描繪成發展的好夥伴，以及在全球版圖致力抗衡美國的國家，使其敘事在公共輿論和政策制定者的圈子裡發揮更大的渲染力。

在2025年無國界記者世界新聞自由指數所調查的180個國家地區中，中國排名第178。