陸官媒批日「新型軍國主義」成現實威脅 指高市是再軍事化「加速器」

中國大陸官方輿論砲火直敘瞄準日本首相高市早苗。人民日報「寰宇平」欄目17日指出，日本「新型軍國主義」已不再只是危險苗頭，而是現實威脅，呼籲地區國家與國際社會提高警惕並加以遏制。文章並點名高市早苗是推動日本再軍事化的「加速器」，稱其上台後，日本在政治、軍事與外交等領域均加快突破戰後體制限制。

「寰宇平」是人民日報旗下重要的國際時事評論專欄。該評論指出，高市早苗近期在施政方針演說中再次表達修憲意願，並提出從根本強化防衛力量、擴大殺傷性武器出口以及提升國家情報能力等主張，被視為加速推動日本「再軍事化」的重要訊號。

文章並引述日本國內評論稱，2026年可能成為「日本軍事化轉型元年」，相關轉型不僅體現在防衛力量強化，也逐步滲透至產業、科技與基礎建設等經濟社會領域。

評論稱，日本右翼勢力近年日益活躍，正推動更具隱蔽性與欺騙性的「新型軍國主義」。評論認為，其表面打著「和平」與「防衛」旗號，但核心目標是擺脫二戰戰敗國束縛，推動日本成為能對外行使武力的軍事大國，而高市早苗上台後相關進程進一步提速。

評論並從「畸變、塑形、提速、危害」四個面向分析日本「新型軍國主義」。在「畸變」方面，文章稱，日本當前的軍事化路線既保留傳統軍國主義的擴張基因，又呈現更具隱蔽性的特徵，並逐步滲透政治、軍事、經濟與文化等多個領域。評論指出，日本政治結構中政治世家、官僚與財閥長期存在，行政力量與利益集團深度綁定，在民主制度外衣下推動軍事擴張。

在軍事與經濟層面，文章指出，日本近年透過發展「反擊能力」、行使集體自衛權及強化經濟安全等方式逐步鬆綁戰後限制，同時持續增加防衛預算，使軍工企業與政府政策形成利益共生關係。日本防衛費自2012財年以來已連續多年上升，2022年後增幅更加明顯。

在「塑形」方面，評論認為，日本「新型軍國主義」的形成與多重因素相關，包括軍國主義思想未被徹底清算、日本政治右傾化加劇、經濟長期低迷帶來的社會焦慮，以及利益集團推動等。文章稱，戰後在冷戰背景下，日本部分戰前政治勢力重新進入權力核心，使軍國主義思想在政治體系中得以延續。

評論並指出，部分日本右翼勢力長期推行歷史修正主義，將侵略戰爭美化為「自衛戰爭」，並鼓吹「台灣地位未定論」，試圖翻案戰後國際秩序。

在「提速」方面，文章指出，高市早苗上台後在修憲、防衛預算與武器出口政策等方面持續突破戰後限制。評論稱，日本2026財年防衛預算將突破9兆日圓（約新台幣1.8兆元），並提前達到占國內生產總值（GDP）2%的目標，同時加強遠程打擊能力與多領域作戰能力。

文章還指出，日本政府正考慮擴大武器出口範圍，允許出口戰機與護衛艦等致命性武器，並計畫成立新的情報機構，以強化安全體系建設。

在「危害」方面，評論認為，日本「新型軍國主義」抬頭將對戰後國際秩序、核不擴散體系及地區安全環境帶來衝擊。文章指出，日本近年在台海、東海與南海等議題上的立場加劇地區緊張局勢，也使與部分鄰國關係持續緊張。

文章最後指出，今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年，日本軍國主義曾為亞洲帶來深重災難。評論稱，面對日本安全政策變化，國際社會應保持警惕，防止軍國主義再次對地區和平與穩定造成衝擊。