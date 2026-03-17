越共總書記蘇林會見王毅：大陸是動盪世界的中流砥柱

越共總書記蘇林16日在河內會見出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議的大陸外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍。蘇林說，這一機制體現了雙方的高度政治互信，並指大陸是動盪世界的中流砥柱，當前國際形勢複雜多變，越中應加強團結合作。

根據大陸外交部發布，蘇林表示，「3+3」機制是越中兩黨領導人的共同倡議，體現了雙方的高度政治互信，彰顯關鍵領域合作已成為雙邊關係的重要支柱，將有力推動越中命運共同體建設走深走實，會議發出了雙方攜手推動發展振興、應對共同挑戰的明確訊息。

蘇林指出，當前國際形勢複雜多變，不確定、難預料因素增多，越中應加強團結合作，維護兩國正當利益。中國是動盪世界的中流砥柱。越方始終將對華關係作為對外政策的頭等優先和戰略選擇，繼續堅定奉行一個中國政策，支持大陸國家主席習近平提出的四大全球倡議。

蘇林說，期待與中方增進政治互信，加強戰略對接，深化務實合作，推進地方民間交流，密切多邊協調配合，共同維護國際和地區穩定發展，共同推進世界社會主義事業。期待兩國外交、國防、公安部門在這方面走在前、作表率。

王毅表示，此次對話機制會議對外釋放中越兩大社會主義國家攜手維護政治制度安全、共謀民族發展振興的重要訊號，標誌著雙方戰略互信與合作邁上新台階。

據發布，王小洪、董軍分別介紹中越公安、國防部門間合作情況。訪問期間，越南總理範明政會見王毅一行。王毅還與越南外交部長黎懷忠舉行了雙邊會談。