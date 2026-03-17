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OpenClaw爆紅 陸國安部發布「龍蝦」安全養殖手冊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
17日，陸國安部發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，提醒用戶理性辨別、規範使用，讓「龍蝦」成為遵規守紀、效率高的「數字員工」。（圖／取自大陸國安部公眾號）
17日，陸國安部發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，提醒用戶理性辨別、規範使用，讓「龍蝦」成為遵規守紀、效率高的「數字員工」。（圖／取自大陸國安部公眾號）

被暱稱為「龍蝦」的開源AI智能體工具「OpenClaw」近期在中國大陸爆紅，大陸國家安全部17日還為此發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，並示警「養龍蝦」可能面臨四大風險：主機可能被接管、數據可能被竊取、言論可能被篡改、技術可能有漏洞。

手冊指出，「龍蝦」智能體透過整合通訊軟體與大語言模型，並依託高許可權實現自主操作，成為其核心優勢。龍蝦可透過聊天程式遠端執行使用者指令，自主完成任務，系統內建大量技能外掛程式，用戶可直接下載使用，形成涵蓋檔案管理、郵件撰寫、日曆調度、網頁瀏覽與定時任務等多場景的工具鏈。

此外，「龍蝦」還能長期記憶使用者操作紀錄，持續理解使用者行為偏好，「越用越懂用戶」，並可主動感知外部情況，觸發預警或執行任務，實現「夜間下達指令、晨間獲取成果」的智能服務。

不過，手冊也提醒，「養龍蝦」可能存在多項安全風險。例如主機可能被接管、AI誤操作造成資料損失，甚至出現遠端操控、系統資源被非法佔用等情況。此外，若將個人敏感資料交由「龍蝦」處理，一旦系統遭攻破，可能導致隱私外洩。若安裝來源不明的惡意外掛程式，也可能被用於竊取本地設備的敏感資訊。

手冊建議，用戶應檢查控制介面是否暴露於公網、權限設定是否過高、儲存憑證是否外洩，以及外掛程式來源是否可信；同時對敏感資料進行加密，並嚴格限制智能體的操作範圍。

報導並指出，「龍蝦」並非供娛樂的「數字寵物」（數位寵物），而是能自主執行任務、持續學習的「數字員工」（數位員工）。使用者應理性看待並規範使用，使其在合規、安全與可控的前提下，成為提升治理效能與服務生產生活的數位工具。

使用者 語言模型 龍蝦

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