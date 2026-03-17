聽新聞
0:00 / 0:00
昔強硬批美⋯耿爽轉戰民間外交後接見美商笑得很燦爛
因強硬批美言論被稱為「戰狼」的大陸外交官耿爽近日離開外交第一線，轉任中國人民外交學會副會長從事民間外交工作。他履新後首度公開亮相，就涉及處理中美議題，16日會見中國美國商會會長何邁可，鼓勵美國企業深耕大陸市場。
根據中國人民外交學會微信公眾號16日晚間發布，耿爽當日在外交學會會見何邁可。耿爽介紹了剛剛結束的大陸「兩會」情況和「十五五」規畫有關內容，並鼓勵中國美國商會繼續發揮積極作用，推動美國企業深耕大陸市場。
這是耿爽轉戰民間外交後首度公開亮相。本月初，53歲的他因為退居二線引發關注，有輿論認為「戰狼外交官」的調職與「中美關係轉暖」有關。不過，也有分析認為是過度揣測，指年富力強的耿爽履新是加強外交學會的工作，實際上也有副會長仍然重返第一線。
耿爽曾任駐美使館參贊、外交部國際經濟司副司長，2016年任外交部發言人、新聞司副司長，2020年7月升任常駐聯合國副代表、特命全權大使。此次調職中國人民外交學會副會長，屬於平調，仍為正局級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。