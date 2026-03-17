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昔強硬批美⋯耿爽轉戰民間外交後接見美商笑得很燦爛

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸「戰狼」外交官耿爽（右）近日轉任中國人民外交學會副會長，於16日會見中國美國商會會長何邁可，這是他履新後首次亮相。（取自中國人民外交學會微信公眾號）
大陸「戰狼」外交官耿爽（右）近日轉任中國人民外交學會副會長，於16日會見中國美國商會會長何邁可，這是他履新後首次亮相。（取自中國人民外交學會微信公眾號）

因強硬批美言論被稱為「戰狼」的大陸外交官耿爽近日離開外交第一線，轉任中國人民外交學會副會長從事民間外交工作。他履新後首度公開亮相，就涉及處理中美議題，16日會見中國美國商會會長何邁可，鼓勵美國企業深耕大陸市場。

根據中國人民外交學會微信公眾號16日晚間發布，耿爽當日在外交學會會見何邁可。耿爽介紹了剛剛結束的大陸「兩會」情況和「十五五」規畫有關內容，並鼓勵中國美國商會繼續發揮積極作用，推動美國企業深耕大陸市場。

這是耿爽轉戰民間外交後首度公開亮相。本月初，53歲的他因為退居二線引發關注，有輿論認為「戰狼外交官」的調職與「中美關係轉暖」有關。不過，也有分析認為是過度揣測，指年富力強的耿爽履新是加強外交學會的工作，實際上也有副會長仍然重返第一線。

耿爽曾任駐美使館參贊、外交部國際經濟司副司長，2016年任外交部發言人、新聞司副司長，2020年7月升任常駐聯合國副代表、特命全權大使。此次調職中國人民外交學會副會長，屬於平調，仍為正局級。

中美關係 外交官 聯合國

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