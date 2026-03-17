中越「3+3」對話 王小洪籲兩國公安抵禦「顏色革命」

當地時間3月16日，中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在越南河內舉行。根據大陸外交部新聞稿，大陸公安部長王小洪提出，兩國公安部門應堅持以政治安全為要，更好防範和抵禦「顏色革命」，同時重點圍繞網絡安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制。

中越此次「3+3」戰略對話機制由大陸外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，與越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。新聞稿稱，雙方圍繞「統籌發展與安全、走好社會主義道路、攜手應對共同挑戰」這一主題，重點就國際形勢發展變化以及維護政治安全、開展防務執法合作等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

王毅表示，這一機制是中越雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的是維護政治制度安全、深化戰略協作，既是推進中越命運共同體建設的應有之義，也是振興世界社會主義事業的必要之舉，充分彰顯兩黨兩國關係的高水平和戰略性。

王毅指出，當前全球局勢變亂交織，國際格局加速調整，單邊霸凌甚囂塵上，兩國外交部要密切多邊協調配合，相互支持對方重大倡議理念，就外交決策和國際地區問題開展戰略溝通，加強在中國—東協、瀾湄合作、金磚國家等多邊平台合作，妥善處理海上問題，為各自國家發展營造更為有利的國際環境。

董軍則表示，面對前所未有的外部安全風險挑戰，中方願與越方一道，持續增進軍事安全互信，進一步拓展合作領域、提升合作質效，以良性互動共同守護海上安全穩定，推動兩國國防領域交流合作再上新台階，樹立社會主義國家軍隊團結自強的典範。

越共中央總書記蘇林、越南總理范明政16日也分別會見王毅一行。越通社報導，蘇林高度評價並歡迎三位中國部長首次共同訪問越南並參與越中首次「3+3」戰略對話。他強調，該機制對於鞏固政治互信、加強戰略對接、推動越中關係穩定發展具有重要意義，同時也體現了兩國在維護地區和世界和平、穩定與發展的責任。

蘇林表示，發展與中國的關係是越南外交路線的首要優先和戰略選擇，建議兩國外交、國防和公安機關協調落實好高層共識，使「3+3」戰略對話成為典型合作機制。他同時建議雙方根據高層共識管控和處理好海上分歧，堅持在恪守國際法和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式解決分歧，為鞏固互信、維護地區和平穩定作出貢獻。