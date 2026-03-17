中美巴黎磋商 討論建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制

當地時間3月15日至16日，中美雙方在法國巴黎舉行經貿磋商。據新華社17日2時許發自巴黎的報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

李成鋼說，在這次磋商中，中美進一步認同一個穩定的經貿關係利於中美、惠及世界。

李成鋼表示，中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水平、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方介紹他們最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

針對美方推出對中國貿易投資的限制措施，特別是近期美方連續啟動兩起涉及中方的301調查，李成鋼說，中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。

「我們反對這種單邊調查。我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」李成鋼說，中方密切關注這些調查的後續進展，適時採取相應措施維護中方正當權益。「我們希望美方重信守諾，與中方相向而行，共同推動中美雙邊經貿關係行穩致遠。」

在新華社16日深夜發出有關中美此次經貿磋商的報導中，「中美經貿中方牽頭人」、大陸國務院副總理何立峰表示，近期，美國最高法院已裁決美依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，隨後美方依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴加徵10%進口附加費，還陸續推出有關301調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極舉措。

何立峰說，中方反對美方加徵單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首重要共識，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

據路透報導，領銜與中國大陸展開此次談判的美國財政部長貝森特16日表示，此次會談非常順利，雙方關係穩定。他並稱，兩國討論了新的關稅制度，「我們不想脫鈎，但正在進行策略調整。」

對於川普稱可能推遲對中國的訪問，貝森特表示，川普與大陸國家主席習近平的會晤能否如期舉行仍有待觀察，但任何變動都將是由於伊朗戰爭期間的行程問題，市場不應認為任何改期是由於美中之間存在任何衝突。

中美本輪磋商除討論關稅等議題，也為預定本月底登場的「川習會」預先安排。