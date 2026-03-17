共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開相關演練。央視十五日公布「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展多軍兵種立體投送演練。另一艘○七五型兩棲攻擊艦「安徽艦」近日也展開多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓。

資料顯示，共軍另兩艘○七五型兩棲攻擊艦「廣西艦」與「湖北艦」近期也曾展開相關演練，強化登陸作戰能力的意圖明顯。

解放軍目前有五艘兩棲攻擊艦，包括四艘○七五型與一艘最新的○七六型兩棲攻擊艦「四川艦」。○七五型兩棲攻擊艦設有機庫與直通飛行甲板，可搭載約卅架各型直升機並同時起降六架。艦內同時設有塢艙，可搭載多輛兩棲車輛及二艘氣墊登陸艇，並可運送士兵、步兵戰車與坦克等裝備，執行兩棲登陸作戰任務。

央視報導，「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域展開多軍兵種聯合演練，敵情威脅條件下進行立體投送訓練。「安徽艦」近日在海上展開多兵種聯合立體登陸作戰演訓，由兩棲攻擊艦、直升機與兩棲裝甲裝備協同作戰。演訓同時出動「野馬」氣墊登陸艇。

去年下半年亮相的○七五型兩棲攻擊艦「湖北艦」自入列以來也多次參加實戰化訓練。「廣西艦」今年一月也曾在某海域展開跨晝夜、多課目實戰化訓練。除○七五型外，中共海軍也在推進新一代○七六型兩棲攻擊艦建造。首艦「四川艦」已於二○二四年底下水，尚未正式服役。

大陸軍事專家曹衛東表示，○七五型兩棲攻擊艦在兩棲作戰體系中屬「重中之重」，既要與多軍兵種協同作戰，也要在短時間內將登陸部隊與裝備快速投送至岸上。