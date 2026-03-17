聽新聞
0:00 / 0:00

共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸近期密集展開兩棲攻擊艦相關演練。圖為○七五型兩棲攻擊艦「廣西艦」。圖／取自央視新聞
大陸近期密集展開兩棲攻擊艦相關演練。圖為○七五型兩棲攻擊艦「廣西艦」。圖／取自央視新聞

解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開相關演練。央視十五日公布「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展多軍兵種立體投送演練。另一艘○七五型兩棲攻擊艦「安徽艦」近日也展開多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓。

資料顯示，共軍另兩艘○七五型兩棲攻擊艦「廣西艦」與「湖北艦」近期也曾展開相關演練，強化登陸作戰能力的意圖明顯。

解放軍目前有五艘兩棲攻擊艦，包括四艘○七五型與一艘最新的○七六型兩棲攻擊艦「四川艦」。○七五型兩棲攻擊艦設有機庫與直通飛行甲板，可搭載約卅架各型直升機並同時起降六架。艦內同時設有塢艙，可搭載多輛兩棲車輛及二艘氣墊登陸艇，並可運送士兵、步兵戰車與坦克等裝備，執行兩棲登陸作戰任務。

央視報導，「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域展開多軍兵種聯合演練，敵情威脅條件下進行立體投送訓練。「安徽艦」近日在海上展開多兵種聯合立體登陸作戰演訓，由兩棲攻擊艦、直升機與兩棲裝甲裝備協同作戰。演訓同時出動「野馬」氣墊登陸艇。

去年下半年亮相的○七五型兩棲攻擊艦「湖北艦」自入列以來也多次參加實戰化訓練。「廣西艦」今年一月也曾在某海域展開跨晝夜、多課目實戰化訓練。除○七五型外，中共海軍也在推進新一代○七六型兩棲攻擊艦建造。首艦「四川艦」已於二○二四年底下水，尚未正式服役。

大陸軍事專家曹衛東表示，○七五型兩棲攻擊艦在兩棲作戰體系中屬「重中之重」，既要與多軍兵種協同作戰，也要在短時間內將登陸部隊與裝備快速投送至岸上。

解放軍 央視 共軍

延伸閱讀

共軍兩棲攻擊艦近期密集演訓 強化登陸作戰能力

荷莫茲海峽狹窄 攔截伊朗攻擊高難度

中越海軍 18日起北部灣聯演

國台辦稱「台灣選誰都切不斷兩岸聯結」外交部回擊

相關新聞

王毅會越南外長 籲多邊協作

大陸外交部長王毅十五日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中方在大陸兩會後第一時間訪越，體現兩國關係的高水準，並指中越應加強多邊協作、妥處海上問題。黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開相關演練。央視十五日公布「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展多軍兵種立體投送演練。另一艘○七五型兩棲攻擊艦「安徽艦」近日也展開多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓。

中美經貿會談 陸：形成一些新共識 並將繼續保持磋商

新華社16日深夜報導，當地時間3月15至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。雙方進行了坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成了一些新的共識，並將繼續保持磋商。

美再起301調查 陸商務部提交涉

中美第六輪經貿磋商在巴黎舉行之際，大陸商務部昨針對美貿易代表署日前以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括大陸在內的經濟體發起三○一調查作出回應。大陸商務部稱，中方已向美方提出交涉，將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

大陸國務院2026重點工作 李強提6項：更好應對外部衝擊挑戰

中國全國兩會上週閉幕後，中國國務院總理李強今天在國務院全體會議提出6項2026年重點工作，其中包括「更好應對新形勢下的外...

報復長和港口被接管？陸港口以檢查為由 扣押巴拿馬籍船「數量激增」

航運媒體勞氏日報報導，中國港口以檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。