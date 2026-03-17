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王毅會越南外長 籲多邊協作

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸外交部長王毅（左）十五日在河內會見越南外交部長黎懷忠（右），就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中越應加強多邊協作、妥處海上問題。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（左）十五日在河內會見越南外交部長黎懷忠（右），就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中越應加強多邊協作、妥處海上問題。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部長王毅十五日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中方在大陸兩會後第一時間訪越，體現兩國關係的高水準，並指中越應加強多邊協作、妥處海上問題。黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

據大陸外交部發布，王毅在會面時提到，今年一月越共十四大召開後，中共總書記習近平同越共總書記蘇林及時通話，一致同意開好中越外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議。遵照兩黨最高領導人戰略共識，雙方將透過上述機制會議探討統籌發展與安全，向國際社會發出中越團結互信的訊號。

王毅談及大陸兩會精神表示，今年是大陸「十五五」開局之年，也是越南民族發展新紀元起步之年。面對當前變亂交織的國際局勢，中越社會主義制度優勢愈發凸顯，中越命運共同體戰略價值持續提升。兩國要深化戰略互信、加強戰略協作，在變局中促發展，在危局中護安全。

黎懷忠表示，此次在越舉行「三+三」戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議，體現兩國關係邁上新高度、政治互信達到新水準。在越中「同志加兄弟」精神指引下，雙方一定能夠落實好兩黨最高領導人達成的戰略共識。他還說，當前國際形勢複雜多變，越中擁有廣泛共同利益，雙方比以往任何時候都更需要加強戰略溝通，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

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