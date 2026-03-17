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美再起301調查 陸商務部提交涉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中美第六輪經貿磋商在巴黎舉行之際，大陸商務部昨針對美貿易代表署日前以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括大陸在內的經濟體發起三○一調查作出回應。大陸商務部稱，中方已向美方提出交涉，將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

大陸商務部昨發布新聞稿指出，中方注意到美東時間三月十二日，美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國大陸在內的六十個經濟體發起三○一調查。這是美方繼三月十一日發起「產能過剩」三○一調查後，連續發起的又一項三○一調查。

新聞稿稱，美方此前捏造事實，以「強迫勞動」為由對中方實施一系列貿易限制措施，中方已多次表達嚴正立場。中方一貫反對強迫勞動，是國際勞工組織創始成員國之一，已批准廿八項國際勞工公約，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。

大陸商務部表示，美國迄今仍沒有批准加入「一九三○年強迫勞動公約」，拒絕國際規則約束，卻長期操弄「強迫勞動」議題。此次美方對中方及有關經濟體發起三○一調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。

新聞稿提到，世貿組織專家組早已裁決美國對中國三○一關稅措施違反ＷＴＯ規則，美方再次濫用三○一調查程序，將國內法凌駕於國際規則上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法，與中方相向而行，堅持相互尊重、平等協商，通過對話和磋商尋找解決問題的辦法。

貿易壁壘 美國 美方 301調查

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