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中共統戰部官員逃美揭鎮壓黑幕 稱沒人喜歡習近平

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
一名選擇流亡美國的前中國省級統戰部官員接受CNN專訪，揭露中國如何監控海內外的中國公民，並證實維吾爾人在新疆遭到殘酷鎮壓。他還透露，他在黨內的前同事其實都不喜歡中國國家主席習近平。（中新社）
一名選擇流亡美國的前中國省級統戰部官員接受CNN專訪，揭露中國如何監控海內外的中國公民，並證實維吾爾人在新疆遭到殘酷鎮壓。他還透露，他在黨內的前同事其實都不喜歡中國國家主席習近平。（中新社）

一名選擇流亡美國的前中國省級統戰部官員接受CNN專訪，揭露中國如何監控海內外的中國公民，並證實維吾爾人在新疆遭到殘酷鎮壓。他還透露，他在黨內的前同事其實都不喜歡中國國家主席習近平。

現年50歲的馬瑞林（Ma Ruilin）原本是中國甘肅省統一戰線工作部（統戰部）機關黨委副書記，2024年2月他偕妻子與兩個孩子逃至美國，如今在紐約經營兩間中國餐廳。

儘管工作相當辛苦，他表示「非常高興」能待在紐約，且毫不後悔自己的決定。

他說：「這個體制一直都很邪惡。如果你不離開，你就會繼續在那裡作惡。」

美國有線電視新聞網（CNN）透過查閱文件、照片及通話紀錄，確認馬瑞林曾任中國中階官員的身分。

馬瑞林在長達逾3小時的專訪中，披露自己過去曾協助設計並執行壓迫中國宗教少數族群的各種計畫，並詳述自己曾效力的統戰部是如何擴張職權與規模。

在習近平領導下，統戰部今日已成為龐大的宣傳與影響力機器，旨在施壓海內外中國公民支持中國共產黨的政策。

馬瑞林出身甘肅省臨潭縣，在省會蘭州市就讀大學，之後在中共黨內服務長達24年，最後升任甘肅省統戰部機關黨委副書記。

根據馬瑞林，統戰部與公共及國家安全機構緊密交織，且自2019年起統戰部人員「基本上增至兩倍」。

長期以來，統戰部相關人士被指控騷擾、恐嚇倡議和異議者，且主要是針對中國所謂的「五毒」團體成員，即主張台灣、香港、西藏、新疆應該獨立或享有更多自由的組織，或者法輪功信徒。

馬瑞林說：「每個省級統戰部都有自己的線人網絡，針對台灣、香港、澳門。」

身為回族穆斯林，馬瑞林在他大部分職涯中負責監控宗教團體，包括基督徒與他的穆斯林同胞。

他談到，他的部門曾參與關閉清真寺、拆除圓頂、驅逐教長（又稱伊瑪目，Imam）、招募線人等行動，以及在甘肅省的清真寺安裝監視器。他們蒐集的資訊可能導致無辜者被關押。

馬瑞林表示，他約自2014年起愈漸關注這類事情，當時中國也開始在新疆對維吾爾人及其他穆斯林少數族群進行殘酷鎮壓，美國政府將這項政策稱為「種族滅絕」（genocide）。

美國與聯合國估計，高達200萬人被關押在龐大的拘留營網絡中，中國則稱這些是民眾可自願參加的「職業技能培訓中心」。

馬瑞林告訴CNN：「我知道所有細節－在新疆（拘留）營發生的所有事情，包括枝微末節－情況的殘酷程度，他們是怎麼做事還有『管理』那些人。」

馬瑞林於2016年接任朝覲工作辦公室主任，他曾親自陪同中國穆斯林前往沙烏地阿拉伯的麥加（Mecca）進行朝覲，並設計配備射頻技術的手環來追蹤朝覲者。

他也建立了甘肅省宗教場所與員工的資料庫，並稱這原本是用以提升行政效率。然而，當這項政策擴展至全國，他坦承對展開這項計畫感到後悔，因為它成為束縛宗教團體的「枷鎖」。

馬瑞林提到，自2018年起，新疆官員還會被送去盧安達考察「真正的種族滅絕」。他指的是1994年在盧安達奪走數以十萬計人命的大屠殺。

他指出：「中共對少數民族有一套系統性的種族滅絕計畫，且正一步步執行，對象包括維族、蒙族、藏族和回族。」

自習近平上台以來，他加強同化少數民族的力道，並展開全國性「漢化」運動，確保各宗教信仰服從中共的領導與價值觀。

馬瑞林談到，在習近平掌權之前，這類打壓運動「從來沒有像現在這麼嚴重，這麼有系統與強烈」。

馬瑞林還透露，根據他的了解，他在甘肅省中共黨內的前同事「私底下沒有人喜歡他（習近平），但在表面上，大家還是得歌頌他」。

他坦言，公開這些資訊可能為自己招致「大禍」，但這麼做是為了表達他的悔恨與歉意。

馬瑞林決定挺身而出發聲，也正好為美國執法單位加強追查的中國「跨國鎮壓」行為，提供來自內部人士的重要證據。

美國聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門官員羅札夫斯基（Roman Rozhavsky）告訴CNN，有數以百計中國特工在美國境內活動，還有更多人是從中國遠端執行任務。

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