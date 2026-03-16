大陸國務院2026重點工作 李強提6項：更好應對外部衝擊挑戰

中國全國兩會上週閉幕後，中國國務院總理李強今天在國務院全體會議提出6項2026年重點工作，其中包括「更好應對新形勢下的外部衝擊挑戰」。他要求各部門以更高標準體現對形勢變化的敏銳把握，要善於「變中尋機、化危為機」。

央視新聞聯播報導，李強16日主持召開中國國務院第11次全體會議，深入學習貫徹中共總書記習近平在全國兩會期間的重要講話和全國兩會精神，對落實國務院2026年重點工作進行部署。

李強說，關於今年和「十五五」經濟社會發展工作，黨中央作了戰略部署，政府工作報告和「十五五」規劃綱要作了具體安排，要不折不扣推動落實，特別是要抓好一批牽引性、撬動性強的重點工作。一是縱深推進全國統一大市場建設，二是積極謀劃推動服務業擴能提質，三是加快發展新一代智慧製造，四是系統推進重大基礎設施網路建設，五是更大力度投資於人、服務於民生，六是更好應對新形勢下的外部衝擊挑戰。

李強還說，中國國務院及各部門要始終保持戰略定力、更加積極主動作為，以更高標準當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家。這個「更高標準」，當前重點要體現在三個方面：

一是體現在對形勢變化的敏銳把握上，既要樹立底線思維，更要增強進取意識，善於變中尋機、化危為機，牢牢把握發展主動權。

二是體現在攻堅克難的更大實效上，不拖不繞、直面困難，深入打好「組合拳」，不斷夯實發展基礎、增強經濟韌性。

三是體現在破解長期問題的持續努力上，針對中國經濟轉型升級的階段性特徵，圍繞解決事關全域的矛盾和問題，久久為功、善作善成，不斷取得突破。