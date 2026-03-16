報復長和港口被接管？陸港口以檢查為由 扣押巴拿馬籍船「數量激增」

航運媒體勞氏日報報導，中國港口以檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準。此舉似乎是巴拿馬政府剝奪香港長江和記集團在巴拿馬兩個港口的經營權後，北京方面採取的最新報復行動。

勞氏日報（Lloyd's List）13日引述消息人士作以上報導，並指中國海事部門已口頭指示加強對巴拿馬籍船舶的檢查，第一週被描述為試行階段，之後還將進一步升級。

報導說，巴拿馬接管長和在巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的資產後，北京似乎正在利用港口國監督（PSC）檢查作為施壓手段。

巴拿馬政府接管後，允許丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）及義大利企業地中海航運公司（MSC）暫時營運相關港口。

中國交通運輸部10日通報，針對國際航運經營行為，9日分別約談馬士基集團及地中海航運公司有關負責人；中國國家發改委也公告，發改委外資司主要負責人近日先後與地中海航運公司、馬士基集團有關負責人進行工作會談。

勞氏日報此前報導引述知情人士說，由於這兩家航運企業被視為巴拿馬接管中資港口資產的「協助方」，未來可能面臨中方的施壓甚至處罰。

報導還說，中方已透過國內航運機構收集了巴拿馬籍船舶的相關資料，目前尚未公布任何相關措施。2025年，懸掛巴拿馬旗的船舶數量居世界第二。

路透社11日引述巴拿馬媒體報導，中國遠洋海運集團已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的營運，原因不明。業界人士認為，這是中方採取的首宗反制措施。

針對勞氏日報指中國3月8日至12日共扣押了28艘巴拿馬籍船舶，中國海事訊息諮詢平台「信德海事」今晚發文稱，暫未見中國主管部門發布逐船名單、具體港口分布或正式統計通報。

不過信德海事指出，巴拿馬船旗體系近期確實專門發布了關於中國海事局PSC的風險提醒，這說明風險已經上升到需要單獨發文提醒船東和管理公司的程度。

信德海事分析，這份提醒至少說明兩件事。第一，巴拿馬船旗自己承認，在中國海事局的PSC檢查中，巴拿馬籍船舶存在較值得警惕的高頻可滯留缺陷。第二，這種風險並不是3月中旬輿論爆發後才臨時出現的，而是巴拿馬船旗在更早階段就已開始整理和應對。換句話說，這次可能既有突發的政治背景，也疊加了巴拿馬籍船舶在PSC合規管理方面的既有壓力。