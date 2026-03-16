陸委會副主委沈有忠：兩岸交流核心為去風險化與去政治化

陸委會副主委沈有忠近日接見德國議員，呼籲推動「台灣議題國際化」，並指兩岸交流核心為「去風險化」與「去政治化」，台灣對中國投資占比已降至3.8%，經濟表現反而更穩健。

根據陸委會新聞稿，沈有忠12日接見德國聯邦議院外交委員會議員梅爾（Stephan Mayer），雙方針對「川習會」動向及台德經貿韌性深入交流。

沈有忠強調，面對中共武力、認知戰及經濟脅迫等「複合式威脅」，台灣堅信「和平靠實力」，並貫徹「和平四大支柱行動方案」。

沈有忠指出，兩岸交流核心為「去風險化」與「去政治化」，台灣對中投資占比已從2010年的83.8%劇降至2025年的3.8%，且經濟表現反而更穩健，充分顯見台灣強化經濟安全自主的決心。

他表示，政府支持兩岸健康有序的正常往來，但也針對具統戰意圖、政治風險的交流落實揭露，並尋求與德方在半導體供應鏈、能源及地緣安全上深化合作，呼籲以具體行動維持台海穩定，推動「台灣議題國際化」。

沈有忠特別感謝梅爾長期在德議會為台發聲，並多次呼籲中共以對話取代脅迫，展現對台海穩定及反對武力改變現狀的實質支持。

根據新聞稿，梅爾回應表示，極珍視台德友誼，並對台灣面對極限施壓所展現的經濟成長與防衛韌性深感敬佩。

梅爾重申，堅決反對「中國將台灣問題視為內政」，呼籲中方遵守以規則為基礎的國際秩序。他承諾將持續在德國國會發揮影響力，深化台德各領域交流，與台灣共同捍衛自由民主的普世價值。