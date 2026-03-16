若不護航將推遲訪華！川普施壓陸促解封荷莫茲…陸外交部回應了

美國總統川普15日接受英國《金融時報》訪問時，威脅北約和大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。對此，大陸外交部16日下午重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通，同時呼籲各方避免局勢升級，維護地區與全球和平穩定。

在3月16日大陸外交部例行記者會上，針對英國廣播公司（BBC）記者提問，川普表示，如果中國不在荷莫茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對川普的這一具體言論有何回應？大陸外交部發言人林劍表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通。」

不過，在談及是否曾收到美方關於上述「聯盟」的任何請求，林劍僅回應，「我剛才已經回答了，我沒有可以進一步提供的資訊。」

此外，林劍就近期荷莫茲海峽局勢緊張一事指出，該海峽及其附近的水域近期的局勢緊張，衝擊了國際貨物和能源貿易的通道，也破壞了地區和世界的和平穩定。

林劍強調，中方的態度很明確，再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張的事態進一步升級，也防止地區的局勢動盪，對全球經濟的發展造成更大的影響。「我們也就當前的局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。」

川普此前接受《金融時報》訪問時強調，北約成員國和大陸高度仰賴荷莫茲海峽運輸石油，應協助維護區域海域航行安全。他說，「如果沒有回應，或回應是否定的，我認為這對北約的未來會非常糟。」

儘管如此，川普仍稱，期待大陸會在他3月底訪問北京前協助解鎖荷莫茲海峽。「我認為中國也應該幫忙，因為中國有90%的石油來自這些海峽。」他說，等到川習會再處理就太晚了。希望在那之前就知道，兩周是很長一段時間。他補充，訪中行程也可能延後。「我們可能會延後」。