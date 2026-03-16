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若不護航將推遲訪華！川普施壓陸促解封荷莫茲…陸外交部回應了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對美國總統川普表示若大陸不協助護航霍爾木茲海峽將推遲訪華的言論，大陸外交部發言人林劍重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通。（路透）
針對美國總統川普表示若大陸不協助護航霍爾木茲海峽將推遲訪華的言論，大陸外交部發言人林劍重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通。（路透）

美國總統川普15日接受英國《金融時報》訪問時，威脅北約大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。對此，大陸外交部16日下午重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通，同時呼籲各方避免局勢升級，維護地區與全球和平穩定。

在3月16日大陸外交部例行記者會上，針對英國廣播公司（BBC）記者提問，川普表示，如果中國不在荷莫茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對川普的這一具體言論有何回應？大陸外交部發言人林劍表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通。」

不過，在談及是否曾收到美方關於上述「聯盟」的任何請求，林劍僅回應，「我剛才已經回答了，我沒有可以進一步提供的資訊。」

此外，林劍就近期荷莫茲海峽局勢緊張一事指出，該海峽及其附近的水域近期的局勢緊張，衝擊了國際貨物和能源貿易的通道，也破壞了地區和世界的和平穩定。

林劍強調，中方的態度很明確，再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張的事態進一步升級，也防止地區的局勢動盪，對全球經濟的發展造成更大的影響。「我們也就當前的局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。」

川普此前接受《金融時報》訪問時強調，北約成員國和大陸高度仰賴荷莫茲海峽運輸石油，應協助維護區域海域航行安全。他說，「如果沒有回應，或回應是否定的，我認為這對北約的未來會非常糟。」

儘管如此，川普仍稱，期待大陸會在他3月底訪問北京前協助解鎖荷莫茲海峽。「我認為中國也應該幫忙，因為中國有90%的石油來自這些海峽。」他說，等到川習會再處理就太晚了。希望在那之前就知道，兩周是很長一段時間。他補充，訪中行程也可能延後。「我們可能會延後」。

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