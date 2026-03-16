川普威脅延後川習會 觸發大豆期貨價格下跌逾2%

美國總統川普15日接受金融時報訪問時稱，若北京拒絕配合推動荷莫茲海峽恢復航運，他將延後月底將登場的「川習會」。受此消息影響，芝加哥大豆期貨價格16日下跌超過2%，跌破每蒲式耳12美元。

彭博16日報導，由於中國大陸是美國農產品的主要買家，大豆價格尤其易受到兩國緊張局勢影響。中美元首去年10月底在韓國會晤打破長達數月的貿易停滯局面，促使中國大陸掀起一輪美國大豆採購熱潮。

報導稱，在達到最初設定的1,200萬噸目標後，中國大陸對美國大豆的採購勢頭再次放緩，若即將舉行的元首會晤推遲，可能阻礙美國大豆銷售復甦。交投最活躍的大豆期貨價格一度下跌2.7%，創去年11月初以來最大盤中跌幅，豆粕和豆油價格也各下跌超過1%。

路透同日稍早引述兩名知情人士指出，當地時間15日，美國和中國大陸高層經濟官員在巴黎舉行氣氛「格外穩定」的會談，討論農業、關鍵礦產和「管理式貿易」等可能達成協議的領域，供川普與中國大陸國家主席習近平在北京會晤時討論。

知情人士稱，在會談中，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非大豆大田作物，並仍承諾未來三年每年購買2,500萬公噸美國大豆。另一名知情人士形容此次會談「格外穩定」。

此外，報導指出，中美雙方還討論建立新的正式機制，以管理兩國貿易與投資關係，包括擬議的中美貿易委員會與投資委員會，相關技術性會談預計於16日舉行。

事實上，大豆一直是中美經貿談判的重要籌碼。2025年雙方貿易衝突升溫期間，中方曾暫停採購美國大豆。隨後，在同年10月，雙方達成貿易休戰後，中方承諾在2026年1月前採購1,200萬噸。市場數據指，中國大陸已在2月前完成相關採購承諾，但其後交易轉趨停滯。

彭博於月初時曾指，農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德當時觀察到，「3月已過去10多天，我們還未從中國看到任何具有表達善意性質的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。」