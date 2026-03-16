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川普施壓北京促解封荷莫茲 大摩：為中美峰會添複雜性

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰事升溫，美國總統川普警告北京當局護航荷莫茲海峽，摩根士丹利（大摩）認為，伊朗局勢為中美元首峰會添市場複雜性，但影響相較去年可控。（新華社）
中東戰事升溫，美國總統川普警告北京當局護航荷莫茲海峽，摩根士丹利（大摩）認為，伊朗局勢為中美元首峰會添市場複雜性，但影響相較去年可控。（新華社）

中東戰爭局勢持續升級，美國總統川普15日接受金融時報訪問時，威脅北約和大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。對此，摩根士丹利（大摩）認為，中美元首峰會將是一個充滿催化因素的事件，伊朗局勢為潛在結果和大陸股市的反應加添複雜性，但與去年相比，預計本次事件對指數的影響較為可控。

據港媒《信報》，大摩報告指出，如果峰會取消或者推遲，由於市場失望情緒，指數可能出現回調，但幅度應小於去年4月。在當前中東局勢下，這一情景將加劇市場對通膨上行及全球經濟進一步放緩的擔憂；在大陸市場層面方面，指數回調幅度料不會超過10%，根據公告細節的措詞，可能會出現「逢低買入」的機會。

報告稱，若中美交鋒有限度停止並有象徵性成果，對指數的影響也將有限。這是由於國內宏觀壓力，整體盈利增長路徑仍將保持溫和，某些行業貿易的有限放鬆不足以顯著提升中國大陸今年的出口增長，但個股機會仍可能出現。

報告還指，若出現更持久穩定的訊號，市場反應可能積極，在其他條件不變的情況下，指數可能至多上漲5%。若會晤結果變化不大，市場料呈現盤整且下行空間有限。

此前，川普接受金融時報訪問時強調，北約成員國和大陸高度仰賴荷莫茲海峽運輸石油，應協助維護區域海域航行安全。他說，「如果沒有回應，或回應是否定的，我認為這對北約的未來會非常糟。」

儘管如此，川普仍表示，他期待大陸會在他3月底訪問北京前協助解鎖荷莫茲海峽。「我認為中國也應該幫忙，因為中國有90%的石油來自這些海峽。」他說，等到川習會再處理就太晚了。希望在那之前就知道。兩周是很長一段時間。他還補充，訪中行程也可能延後。「我們可能會延後」。

在此同時，中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行。

指數 全球經濟 川習會

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