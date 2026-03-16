川普恐因荷莫茲海峽未通推遲川習會？ 陸學者：不能排除

美國總統川普在接受金融時報專訪時，要求盟友協助打通荷莫茲海峽，否則北約會面臨「糟糕局面」，他也希望大陸能幫助疏通海峽，若等到月底「川習會」再說就太晚了，他的訪問亦可能推遲。對此大陸學者認為，訪問推遲的可能性不能排除，但若美國繼續對伊朗進行軍事行動，又要讓大陸派往海峽護航艦隊，「恐怕可能性不大」，大陸方面應該會「慎重回應」川普相關說法。

南京大學國際關係學院院長朱鋒16日接受本報記者電話採訪時表示，川普在美伊的軍事衝突面臨多方面的尷尬局面，現在做出這樣的表態，不僅施壓中國，也壓日本等國派護航艦隊。川普就是要讓更多的國家也對伊朗聯合施壓，而且北約國家現在都沒有支持和協助川普進行對伊朗的軍事打擊。

他指出，對於中國來說，尤其需要雙方進行溝通，因為中國的立場非常明確，如何保證荷莫茲海峽上伊朗不採取進一步極端的行動，美國和以色列要終止對伊朗的軍事攻擊，盡可能、盡快恢復相關對話。

他坦言，美方現在若要更多的國家用軍事力量來施壓（伊朗），對中東局勢走勢也並不必然帶來穩定與和平的效果。而從中國的立場來說，把到中國訪問作為在伊朗問題上讓更多國家幫你在伊朗採取軍事行動的藉口，對中國來說「肯定還是會慎重回應」。

他分析，中國的官方反應還沒有非常明確地做出來，但是他覺得美國、以色列如果繼續對伊朗採取軍事行動，然後讓中國派出前往海峽的護航艦隊，「恐怕可能性不大」。

至於美方是否真的會因為伊朗局勢而推遲或取消月底對北京的訪問？朱鋒表示，「可能性不能排除」，現在美國、以色列對伊朗軍事打擊還沒有終止的情況下，川普想要來中國，他在國內所面臨的不同的聲音其實也很明顯，就覺得現在美國正處在戰亂進程，總統能隨便出訪嗎？所以現在此事不僅是中國的立場和態度來確定，同時美國國內政治也會有非常重要的作用。

此事會否影響目前正在法國巴黎舉行的中美經貿磋商？朱鋒認為，應該不會實際形成影響，「不管川普來不來，中美經貿磋商還要進一步的延續和發展下去」。而川普訪問延後或推遲對台海兩岸局勢會有什麼作用？他表示，「我覺得對台海兩岸的局勢影響應該不大」。