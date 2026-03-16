美籲派艦護航荷莫茲海峽 分析指中國不會參與

美國總統川普點名中國等國派遣軍艦至荷莫茲海峽護航。學者專家分析認為，中國主張以政治手段解決中東衝突，不太可能派軍艦去為油輪護航。

自從2月28日美國和以色列對伊朗目標發動空襲以來，伊朗已經實質封鎖戰略航路荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。美國總統川普14日曾表示，期待中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦，協助此一全球石油供應要道的安全。

中國官方對此尚未有正式回應。新加坡聯合早報15日報導，中國軍事評論員宋忠平表示，中國一直主張透過政治手段解決中東衝突，預計不會出動軍事力量為油輪護航，更不希望與伊朗軍事力量發生衝突，因為這並不符合中國的政治訴求。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝也表示，中國對於參與護航將保持謹慎觀望的態度，現階段不太可能這麼做。

駱明輝受訪時說，中國至今對伊朗局勢的應對一直維持克制和謹慎，一方面批評針對伊朗的軍事打擊，另一方面也避免對川普作出較激烈或直接的批評。

他說：「中國如果參與美國的（護航）聯盟，將陷入為難的處境，畢竟中國此前已對美國的軍事打擊作出批評。」

有中國官媒背景的微信公號「牛彈琴」則發表評論嘲諷道：「全世界目瞪口呆，感覺伊朗也是哭笑不得…美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子了。」

評論認為，美國當下的目標不再是推翻伊朗政權，而是打通荷莫茲海峽，因為這條海峽若繼續封鎖，導致國際油價暴漲，全世界都遭殃。

評論寫道：「在美國，油價更有特殊政治意義，除非特朗普（川普）真不要中期選舉了。所以，特朗普（川普）很急，甚至直接央求中國、法國、英國、日本、韓國等一起來收拾爛攤子。」

被川普點名的其他國家中，日本自民黨政調會長小林鷹之指，日本派遣海軍「門檻極高」。韓國總統府青瓦台表示，將與美方密切協商，並慎重考慮如何因應。

英國國防部發言人表示，正與盟友和夥伴討論一系列選項。法國外交部則表明，法國的航艦會繼續留在東地中海。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，對於歐洲聯盟「盾牌」海軍任務範圍可能擴大至荷莫茲海峽一事，他抱持懷疑態度。