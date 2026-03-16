涉軍工腐敗 中國工程院3院士遭除名

據報導，中國工程院3名院士近日遭院方除名，他們曾任職軍工集團，分別是雷達、核武器和飛彈專家，事件可能涉及軍方貪腐行為。

香港明報今天報導，遭除名的是中國工程院前副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團有限公司前副總經理魏毅寅，工程院最新更新的「全體院士名單」撤下了3人的名字和簡歷。

報導表示，中國軍方嚴懲貪腐行為，軍工系統不少高層捲入，上述3人遭除名，料與涉案受查有關；最近3年，至少有9名兩院（科學院和工程院）院士被除名。

據報導，吳曼青曾任中國科學技術大學網絡空間安全學院院長，中國電子科技集團有限公司董事、總經理，是雷達技術和網絡訊息體系專家，也是中國數位陣列雷達理論和技術體系的奠基人，曾研製空警500預警機雷達。

趙憲庚是凝聚態物理學家和核武器工程專家，曾任中國工程物理研究院院長，曾參與組織、領導並主持完成中國多項大型實驗和國防重大任務。

魏毅寅則是飛航飛彈與導控制專家，長期從事飛航飛彈設計、制導控制系統技術研究與應用，2014年擔任中國航天科工集團副總經理，2023年6月年逾60歲時卸任。

報導表示，依照有關規定，院士在出現嚴重學術不端行為、觸犯法律等情形時，可能被勸退或撤銷稱號。

報導指出，近年來，中共解放軍持續肅貪，包括火箭軍高層及航天軍工企業等已有多人落馬受查。

據指出，最近3年，已有多名工程院院士遭除名，當中不少屬軍工系，比如羅琦是核動力專家、肖龍旭是飛彈武器控制理論與工程領域專家、周國泰是防彈方面的專家、天津大學前校長金東寒是動力機械專家、中國航空發動機集團前董事長曹建國是系統仿真技術專家。