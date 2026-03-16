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港媒：中國將以頂級規格紀念江澤民百年誕辰

中央社／ 香港16日電

據報導，中國今年8月將以頂級規格紀念已故國家主席江澤民的百年誕辰。

明報今天在報導中表示，北京天安門廣場的毛主席紀念堂近日公告：「根據實際需要，毛主席紀念堂將於2026年3月16日至8月31日進行內部維修改造施工，在此期間暫停對外開放。」

報導表示，今年8月，紀念堂將會有一場隆重的紀念大會，那就是「江澤民同志誕辰100週年紀念大會」；江澤民於1926年8月17日出生，2022年11月逝世。

報導指出，江澤民執政13年（1989年至2002年），被視為「中共第三代領導集體的核心」，還獲得「全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家」的謚號，逝世時喪禮規格比照中共元老鄧小平。

據指出，北京中央和江澤民家鄉江蘇、主政過的上海，正在籌備紀念活動。

報導表示，新中國以來，領導人百年誕辰一般只召開座談會，只有6人享受過紀念大會的頂級規格，包括：毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，而江澤民將是第7人。

按照頂級規格，屆時將由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行紀念大會，並由最高領導人發表講話，首都各界至少5000人出席。

除此之外，預料還會發行郵票、拍攝電視劇。

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