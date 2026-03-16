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王毅會晤越南外長：中越應加強多邊協作 妥處海上問題

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅15日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「3+3」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅15日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「3+3」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。圖／取自大陸外交部網站

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅15日在越南河內會見越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠，雙方就中越「3+3」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中方在大陸「兩會」後第一時間訪越，體現兩國關係的高水準，並指中越應加強多邊協作、妥處海上問題。黎懷忠則表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

據大陸外交部網站消息，當地時間15日，王毅在會面時表示，一年之計在於春，中方在中國全國兩會結束後第一時間訪越，體現中越關係的高水準。他提到，今年1月越共十四大召開後，中共中央總書記、國家主席習近平同越共總書記蘇林及時通話，一致同意開好中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議。遵照兩黨最高領導人戰略共識，雙方將透過上述機制會議探討統籌發展與安全，向國際社會發出中越團結互信的訊號。

王毅宣介大陸全國「兩會」精神表示，今年是中國「十五五」開局之年，也是越南民族發展新紀元起步之年。面對當前變亂交織的國際局勢，中越社會主義制度優勢愈發凸顯，中越命運共同體戰略價值持續提升。兩國要深化戰略互信、加強戰略協作，在變局中促發展，在危局中護安全。

王毅表示，中越都是重要新興經濟體，中方願同越方圍繞「六個更」目標，密切高層交往，深化務實合作，推進人文交流，加強多邊協作並妥處海上問題，同時相互支持今明兩年雙方先後擔任亞太經合組織東道主。

在陸方新聞稿中，黎懷忠表示，此次在越舉行「3+3」戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議，體現兩國關係邁上新高度、政治互信達到新水準。在越中「同志加兄弟」精神指引下，雙方一定能夠落實好兩黨最高領導人達成的戰略共識。作為友好鄰邦、同志和兄弟，越方願始終與中國同行，支持中國發展壯大，提升國際地位，為社會主義事業建設、世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。

黎懷忠說，當前國際形勢複雜多變，越中擁有廣泛共同利益，都在推進實現各自發展目標，雙方比以往任何時候都更需要加強戰略溝通，增進戰略互信，密切戰略協作。「越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場」。願同中方規劃下階段高層交往，加強黨際交流，推進貿易、投資、綠色發展、互聯互通等合作，共同維護海上和平穩定。

大陸外交部長王毅15日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，就中越「3+3」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中越應加強多邊協作、妥處海上問題。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅15日在越南河內會見越南外交部長黎懷忠，就中越「3+3」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。王毅表示，中越應加強多邊協作、妥處海上問題。圖／取自大陸外交部網站

王毅 中方 大陸

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