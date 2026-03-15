杜正勝談研究中國歷史：台灣有優勢 更應知己知彼

中央研究院院士杜正勝今天出席畢生研究結晶叢書「再訪古代中國」新書分享會。他表示，無論政治態度如何，面對帶有威脅的中國，台灣人是「知己知彼百戰百勝」，而且台灣進行中國研究具有優勢。

81歲的杜正勝專研古代中國史，曾任故宮博物院院長和教育部長。

此次由聯經出版社出版的「再訪古代中國」分為5卷：首卷「歷史的內裡」討論史學傳承與史學思想。其他4卷是不同課題的實證研究，包括「城邦說：國家形態與禮制」、「齊民論：政治經濟與家族」及「文化基因：先秦古典的根源」。最後一卷「非漢世界：草原西陲與東海」聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。這5卷驗證杜正勝的史學主張：超越中國疆界的中國史研究。

杜正勝今天在分享會中說，像他80歲的這一輩人，小時候認為瞭解中國是天經地義的事，但後來中國的形象在大多數台灣人心中逐漸轉變，產生了分歧；國際上也有類似情況，1990年代開始，西方學者等人對中國的探討以正面意涵居多，但是最近10年、尤其最近5年來，很多國家的人不喜歡中國人。

他強調，讀歷史不是追逐潮流，個人喜歡或喜歡都不重要，事實是最重要的。對於一個國家民族幾千年是怎樣一路走過來的，要盡量了解其客觀的事實。

杜正勝會後告訴中央社記者，中國對台灣是文攻武嚇，引起一些年輕人的反感，不過他還是要提醒：必須面對中國的客觀存在。不論政治態度如何，對一個每天影響自己、對自己有威脅的國家，還是要「知己知彼百戰百勝」。

他說，歷史文化雖然不像武器或者是經濟的影響那麼直接，但它「存在於每個決策者的心中」，影響其決策，所以還是要瞭解中國歷史。

他說，古老的事物和現在仍有關係，譬如孔子「論語」的內容現代人也在實踐。他還透露，有讀者看了其前一本著作「中國是怎麼形成的」後說，讀了更了解習近平。

杜正勝表示，台灣做中國研究比中國條件更好。台灣是自由的環境，學者可以根據研究提出自己的看法。不像中國學者受限於外在的各種環境，可能講話都有所保留、甚至於扭曲，這種情況在歷史研究領域尤其厲害。此外，台灣是開放的社會，接收世界潮流比較容易，也沒有太多的禁忌。

杜正勝在「再訪古代中國」總序中說，曾有年輕朋友求教怎樣讀史，他的回覆是：「多看國內外新聞，多注意周遭發生的事情」。

他在近40年前為「歷史月刊」所寫的代發刊詞就提到，「想知道歷史對我們的切身關係，最好的方法是先問現在，再追問過去。」他認為，我們現在的生活，「表面上看來屬於政治的、倫理的、道德的，以至物質的種種問題，歸根究柢都不外乎歷史問題」。

杜正勝並指出，史家的任務是要能建構「歷史圖像」來；如果零碎考證，只能算是構圖前奏的準備工作，是未完成的作品而已。