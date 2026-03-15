新華社：中美經貿磋商在法國巴黎開始舉行 川普可能將訪北京

新華社報導，當地時間3月15日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎開始舉行中美經貿會談。路透此前報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

路透報導，中美高層經濟官員將於15至16日在巴黎舉行新一輪會談，檢視貿易休戰進展。此次會談由美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰領銜，美國貿易代表葛里爾也將參與。消息人士表示，雙方將在巴黎經濟合作暨發展組織（OECD）總部會面。

報導指出，會談預計聚焦多項敏感議題，包括美國對大陸商品的關稅、大陸稀土礦物與磁體供應、美國對高科技產品出口管制，以及大陸採購美國農產品等。

不過，有分析人士直言，由於準備時間有限，加上華府近期注意力集中在美國與以色列對伊朗的戰事上，無論巴黎會談或隨後可能舉行的「川習會」，出現重大突破機會都不高。

大陸官媒新華社15日發表題為「維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」的時評說道，在全球經濟復甦乏力、國際局勢變亂交織的當下，國際社會普遍期待中美相向而行，為兩國經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。去年以來，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

文章並稱，中美過去五輪磋商已取得積極成果，雙方應繼續秉持平等、尊重、互惠原則，妥善管控分歧、拓展合作，維護經貿關係健康穩定，為兩國與全球經濟注入更多穩定性。