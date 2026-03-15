習近平：推動海洋經濟高質量發展，走中國特色向海圖強之路

中共機關刊物「求是」雜誌將刊出中共中央總書記習近平的文章，強調推進中國式現代化必須高效開發利用海洋，走出具中國特色的「向海圖強之路」。要在創新驅動、產業升級、資源保護及全球合作等方面發力，並提出六大重點任務，包括頂層設計、科技自主創新、海洋產業發展、港口規劃、海洋環境保護，及深度參與全球海洋治理，其中包括推進「一帶一路國際港口聯盟」建設。

央視新聞指，習近平在「求是」雜誌發表的文章題為「推動海洋經濟高質量發展」，將於16日出版。文章強調，中國經略海洋、開發海洋歷史悠久。改革開放後，中國海洋經濟進入加快發展期。「推進中國式現代化，必須高效開發利用海洋，推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。」

文章說，大的思路上，要更加注重創新驅動，盡快突破關鍵核心技術，推動海洋科技實現高水平自立自強；更加注重高效協同，堅持陸海統籌、山海聯動，增強協同發展合力；更加注重產業更新，推動海洋傳統產業轉型升級，大力發展海洋新興產業，培育海洋未來產業，建設現代海洋產業體系。

文章提出，要注重人海和諧，統籌海洋資源開發和保護，建設可持續的海洋生態環境，形成人海良性互動的新格局。並要「更加注重合作共贏，主動參與全球海洋治理，共同和平利用海洋能源資源，堅決維護我國領土主權和海洋權益。」

文章提到，具體工作要重點抓好6個方面，包括：加強頂層設計和政策支持；提高海洋科技自主創新能力；做強做優做大海洋產業；加強主要海灣整體規劃；加強海洋生態環境保護；深度參與全球海洋治理。

文章指，要編制「十五五」海洋經濟發展規劃，加大產業、科技、財稅、金融等政策支持力度，鼓勵社會資本積極參與發展海洋經濟。在提高海洋科技自主創新能力上，要強化海洋戰略科技力量，培育海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。

文章稱，要推動海上風電規範建設，發展現代化遠洋捕撈，積極發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推進船舶和海洋工程裝備產業高質量發展，加強「數字海洋」建設，推動海運業高質量發展。而就加強主要海灣整體規劃，要有序推進沿海港口群優化整合，支持重點港口綠色化、數智化轉型。

此外，文章表示，要加強海洋環境風險源頭防範，實施重點海域綜合治理，積極推進海域分層立體利用，探索開展海洋碳匯核算。同時，還要深度參與全球海洋治理，加強全球科研調查、防災減災、藍色經濟合作，推進「一帶一路」國際港口聯盟建設。