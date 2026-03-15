日本列裝戰斧飛彈 中共軍媒稱威脅亞太和平穩定

中共解放軍報旗下「鈞正平工作室」日前評論稱，美製戰斧及挪威製JSM飛彈已開始交付日本自衛隊，這是外國製進攻性飛彈首次列裝日本，國際社會須高度警惕，堅決守護來之不易的亞太和平與穩定。

據陸媒觀察者網，「鈞正平工作室」14日發表題為「堅決反對日本政府用『戰斧』威脅亞太和平穩定」的評論文章指出，日本防衛大臣13日宣布美製戰斧及挪威製JSM飛彈已開始交付自衛隊。這是外國製進攻性飛彈首次列裝日本，代表日方所謂「反擊能力」建設邁出危險一步。

文章說，日本名為「防衛」，實為進攻。戰斧飛彈射程超過1600公里，JSM也可打擊500公里外目標，日本將此類重器收入囊中，「表明在『再軍事化』的歧路上一路狂飆」。

文章表示，「世界越動亂，亞太的和平就越顯珍貴。日方無視國際社會普遍擔憂，謊稱『不對他國構成威脅』，純屬掩耳盜鈴、自欺欺人」。

文章還指出，「歷史早已證明，進攻性武器掌握在日本軍國主義者手中，只會被毫無節制地濫用，給世界人民帶來深重災難。國際社會須高度警惕日本的危險動向，共同抵制其軍事擴張冒頭行為，堅決守護來之不易的亞太和平與穩定」。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎13日在內閣會議後舉行記者會證實，日本自衛隊已開始接收兩款新銳打擊武器。

其中挪威康士博格（Kongsberg）公司生產的聯合打擊飛彈（JSM）將由航空自衛隊F-35A戰機掛載，戰斧巡弋飛彈則將由正在美國接受改裝的神盾護衛艦「鳥海號」（DDG-176）搭載，未來將整合至現役8艘金剛級、愛宕級、摩耶級護衛艦，在遭遇武力入侵時，對敵方艦隊與基地進行反擊。