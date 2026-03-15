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川普對委國及伊朗行動 中國強化對美要強硬想法

中央社／ 台北15日電

美國總統川普將訪問中國，與中國國家主席習近平會面。華爾街日報報導，川普對委內瑞拉及伊朗的行動加強了中國長久以來的想法，就是美國會用盡所有方法確保其在全球的主導地位，威脅中國的核心利益，而中國必須對美國採取強硬態度。

今年1月美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。今年2月美國與以色列攻擊伊朗，迄今戰爭已持續逾2週。

華爾街日報14日報導，委內瑞拉及伊朗都是中國的盟友及主要石油供應國，川普對委國及伊朗的行動，可能加劇中國對美國的不信任。同時，美國對中國等多國啟動新一輪的301調查，可能導致對中國加徵關稅。美國在地緣政治及貿易上的行徑，可能促使習近平與川普會晤時採取強硬態度。

報導表示，自從川普重返白宮後，習近平展現出對抗美國的決心。川普去年公布對全球實施等關稅後，中國對美作出反擊，包括限制稀土出口。

報導又指，川普的行動及正升級的衝突可能會確定中國的想法，就是中國要展示實力，必須避免受到國內外風險的影響。習近平成功降低中國經濟的脆弱性，加強了與川普談判的籌碼。

例如美伊戰爭令油價上升及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）很大程度上封閉，但近幾個月來，中國一直努力減輕其影響，包括增加戰略石油儲備，及推動長遠再生能源和電動車的轉型。

報導引述美國美利堅大學（American University）副教授唐志學（Joseph Torigian）表示，習近平的目標是與美國建立一種避免不必要衝突的關係。中國用這段時間來強化自己的實力，若未來再爆發貿易戰或最終出現台海危機，中國的實力將會比以往更加強大。

再生能源 馬杜洛 以色列

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