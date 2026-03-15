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美中巴黎經貿會談 中國官媒：是機遇也是考驗

中央社／ 北京15日電

中國國務院副總理何立峰15至16日在法國巴黎與美國財政部長貝森特會面。中國官媒新華社今天發表評論，指新一輪經貿磋商「是機遇也是考驗」。

路透社此前報導，美國總統川普（Donald Trump）將於3月31日至4月2日訪問中國。此次美中經貿會談舉行時機，被外界認為是為雙方的元首會面「川習會」鋪路。但截至目前，中國方面並未進一步透露川普訪中的時間與相關行程安排。

新華社今天發表題為「維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」的時評文章，開頭即表示，去年以來兩國元首「身體力行」，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

文章表示，中美雙方已先後開展5輪經貿磋商，取得一系列積極成果，證明確保中美這兩艘巨輪共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則不放鬆。雙方應共同落實好、維護好兩國元首共識，通過平等協商，妥善管控分歧，拓展務實合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

文章又稱，解決中美經貿關係中長期積累的結構性矛盾和深層次分歧，不可能一蹴而就。今年以來，又出現一些新的動向。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

文章最後表示，中美「合則兩利、鬥則俱傷」，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。新一輪經貿磋商是機遇也是考驗。雙方應該「算大帳」，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間。

經貿 兩國 貝森特

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