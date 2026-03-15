快訊

經典賽／8強出局「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

台大每學期逾1500人請身心假…國中小也要推動？台大、教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中美高層第六輪會談今登場 分析：為川習會鋪路仍面挑戰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
白宮官員上周證實，川普預計3月31日前往中國大陸訪問，對此中國大陸外交部表示，中美雙方就此保持溝通。圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在南韓釜山會晤。 （美聯社）
白宮官員上周證實，川普預計3月31日前往中國大陸訪問，對此中國大陸外交部表示，中美雙方就此保持溝通。圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在南韓釜山會晤。 （美聯社）

新一輪中美經貿高層會談15日將在巴黎登場。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。專家認為，即使接下來中美舉行領袖峰會，結果也可能僅呈現表面進展，實際上仍維持近幾個月的局面。

路透報導，中美高層經濟官員將於15至16日在巴黎舉行新一輪會談，檢視貿易休戰進展。此次會談由美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰領銜，美國貿易代表葛里爾也將參與。消息人士表示，雙方將在巴黎經濟合作暨發展組織（OECD）總部會面。

報導指出，會談預計聚焦多項敏感議題，包括美國對大陸商品的關稅、大陸稀土礦物與磁體供應、美國對高科技產品出口管制，以及大陸採購美國農產品等。

不過，有分析人士直言，由於準備時間有限，加上華府近期注意力集中在美國與以色列對伊朗的戰事上，無論巴黎會談或隨後可能舉行的「川習會」，出現重大突破機會都不高。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德表示，雙方目前最低目標是維持對話，避免局勢再升高。川普可能希望在北京會談時獲得大陸新的採購承諾，包括購買波音客機、增加液化天然氣與黃豆進口，但若要換取這些成果，美方可能需在部分高科技出口管制上做出讓步。他補充，川習會更可能出現的情況，是峰會表面顯示取得進展，但實際上大致維持過去幾個月的狀態。

另外，此次會談還將檢視2025年10月川普與習近平在南韓釜山宣布的貿易休戰協議落實情況。該協議當時緩和中美貿易緊張局勢，美國降低部分對大陸商品關稅，大陸暫停一年對稀土出口嚴格限制，同時美國暫停擴大對大陸企業科技出口黑名單。在農產品方面，大陸承諾在2025銷售年度購買1,200萬公噸美國黃豆，並在2026銷售年度增加至2,500萬公噸。美方官員表示，大陸目前基本履行相關承諾。

然而，稀土供應仍是爭議焦點。儘管部分產業仍能取得大陸稀土出口，美國航太與半導體企業卻面臨關鍵材料短缺，如用於噴射引擎耐熱塗層的釔。

此外，美方近期對大陸及其他15個貿易夥伴啟動新的「301條款」調查，指控存在產能過剩等不公平貿易行為，可能導致新一輪關稅措施。同時，美國也對包括大陸在內的60個國家展開涉及強迫勞動的調查，未來可能禁止部分產品進口。北京當局已對相關調查表示譴責，並稱保留採取反制措施權利。

另方面，美以對伊朗戰事與油價上漲，也可能成為會談背景議題。分析人士認為，若美中經濟合作取得進展，將有助提振當前較脆弱的全球經濟信心。

何立峰 貝森特 習近平 美國 川普

延伸閱讀

新一輪磋商在即 新華社籲推動中美經貿關係可持續發展

川習暖場 美中將行第6輪經貿磋商

先兵後禮？美對陸啟動301條款調查 美貿易代表：希望美中關係穩定

彭博：北京怨川習會準備倉促 成果恐侷限貿易議題

相關新聞

中美高層第六輪會談今登場 分析：為川習會鋪路仍面挑戰

新一輪中美經貿高層會談15日將在巴黎登場。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。專家認為，即使接下來中美舉行領袖峰會，結果也可能僅呈現表面進展，實際上仍維持近幾個月的局面。

解放軍批日本列裝戰斧飛彈：名防衛實進攻 加速再軍事化

中日關係持續緊張，中共解放軍旗下宣傳平台《鈞正平工作室》14日發文批評日本開始列裝美製「戰斧」巡航飛彈與挪威製JSM飛彈，稱日本此舉「名為防衛，實為進攻」，標誌其「反擊能力」建設邁出危險一步，並警告國際社會應高度警惕日本軍事擴張行為，以守護亞太和平穩定，並指東京此舉顯示其在「再軍事化」的歧路上一路狂飆。

新一輪磋商在即 新華社籲推動中美經貿關係可持續發展

在「習川會」前，中美新一輪經貿會談將於15至16日在巴黎登場。大陸官媒新華社15日指，中美過去五輪磋商已取得積極成果，雙方應繼續秉持平等、尊重、互惠原則，妥善管控分歧、拓展合作，維護經貿關係健康穩定，為兩國與全球經濟注入更多穩定性。

賴總統兩岸談話後 央視公布聯合登陸搶灘演練畫面

賴清德總統14日出席「台灣總統直選三十周年與民主韌性研討會」時提出，總統直選彰顯台灣是主權獨立國家，引發中共不滿。大陸央視15日一早也公布解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演練登陸搶灘畫面，聲稱共軍海南艦兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展一場敵情威脅條件下，多軍兵種立體投送演練。

武契奇證實塞爾維亞買中國超音速導彈 「有小折扣」

在塞爾維亞媒體率先披露該國戰機掛載的中國超音速導彈照片後，塞爾維亞總統武契奇也證實，買了中國超音速導彈，還有小折扣。但同時也引來巴爾幹地區國家的高度警惕。

韓國冬季霧霾嚴重 陸駐韓大使：跟北京沒關係

韓國冬季霧霾嚴重，一般認為，汙染源主要來自鄰近的中國。對此，中國駐韓國大使戴兵日前在韓國延世大學演講時表示，中國花大力氣解決空氣汙染問題，2025年北京PM2.5平均濃度降至26.5微克/立方米，「首爾的霧霾恐怕與北京沒有什麼關係」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。