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中共加強社會治理 推進社工人員與黨組織建設

中央社／ 記者張淑伶台北15日電

中共加強對基層社會的掌握和治理，除了到處可見的黨群服務中心，近日並頒發文件，表示要推進社會工作專業人員建設，包括強化思想政治引領，以及加大在社會工作服務機構中組建黨組織力度。

新華社14日報導，中共中央和國務院辦公廳1日頒發「關於推進社會工作專業人員隊伍建設的意見」（簡稱「意見」）。這是2023年成立的中央社會工作部最新的部署，也是回應中共「十五五規劃建議」（2026至2030年）中「加強社會工作者隊伍建設，提高專業化服務水平」的要求。

「意見」共6個部分、11條措施。從強化思想政治引領、完善職業化建設、深化專業培訓、加強專業教育4方面對加快社會工作專業人員培養作出部署。

中央社會工作部負責人表示，在「強化思想政治引領」方面，要加大在社會工作服務機構中組建黨組織力度，提高黨的組織和黨的工作覆蓋質量。

在「完善職業化建設」方面，他表示重點是在公共服務和社會治理相關領域明確社會工作專業崗位的職業任務與標準，完善社會工作服務領域職業分類。同時，積極培育社會工作服務新領域、新模式，打造社會工作服務就業增長點。

根據「意見」，要多管道開發社會工作專業職務。引導社會組織（台灣多稱非政府組織、NGO）根據服務領域和工作需要設置社會工作專業崗位。鼓勵企業結合實際設立社會工作專業崗位。支持有條件的機關單位搭建社會工作服務平台、使用社會工作專業人員。

儘管中國多地的地方財政持續吃緊，據媒體報導，公務員、醫生都被降薪，去年底的全國財政工作會議也強調要守住「三保」（保民生、保工資、保運轉）底線，但「意見」仍強調要擴大社工工作的容納量。

「意見」表示，社會工作專業人員是聯繫服務民眾、保障和改善民生的有力支撐。主要目標是：經過5年左右，社會工作專業人員隊伍結構和布局更加合理，職業化、專業化水平顯著提升，高層次人才總量顯著壯大，社會工作專業崗位規模穩步擴大。

中共 新華社

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