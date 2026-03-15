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新一輪磋商在即 新華社籲推動中美經貿關係可持續發展

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新一輪中美經貿磋商在即，新華社15日發布時評指，雙方應妥善管控分歧、拓展合作，維護經貿關係健康穩定，為兩國與全球經濟注入更多穩定性。（美聯社）
新一輪中美經貿磋商在即，新華社15日發布時評指，雙方應妥善管控分歧、拓展合作，維護經貿關係健康穩定，為兩國與全球經濟注入更多穩定性。（美聯社）

在「習川會」前，中美新一輪經貿會談將於15至16日在巴黎登場。大陸官媒新華社15日指，中美過去五輪磋商已取得積極成果，雙方應繼續秉持平等、尊重、互惠原則，妥善管控分歧、拓展合作，維護經貿關係健康穩定，為兩國與全球經濟注入更多穩定性。

新華社在上述這篇題為「維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」的時評說道，新一輪中美經貿磋商在即。在全球經濟復甦乏力、國際局勢變亂交織的當下，國際社會普遍期待中美相向而行，為兩國經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。去年以來，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

文章指，中美雙方已先後開展五輪經貿磋商，取得一系列積極成果，充分證明確保中美這兩艘巨輪共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則不放鬆。雙方應共同落實好、維護好兩國元首共識，通過平等協商，妥善管控分歧，拓展務實合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

文章接著指，此前五輪經貿磋商取得的成果還證明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的精神，通過平等對話磋商，就能夠找到解決經貿分歧的辦法。文章表示，解決中美經貿關係中長期積累的結構性矛盾和深層次分歧不可能一蹴而就。今年來，又出現一些新的動向。美方宣布根據122條款對來自所有國家和地區的商品加徵進口附加費。

此後，美方又相繼以「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，分別對包括中國在內的16個經濟體和60個經濟體發起301調查，令全球貿易不確定性再度上升。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

文章說，即將開啟的新一輪經貿磋商能否取得積極進展，關鍵在美方能否秉持對華理性務實的認知，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，在行動上切實做到與中方相向而行。

文章最後強調，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。新一輪經貿磋商是機遇也是考驗。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

經貿 美方 全球經濟 新華社 中美關係

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