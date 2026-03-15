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韓國冬季霧霾嚴重 陸駐韓大使：跟北京沒關係

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對韓國近年出現「CHINA OUT」的呼聲，中國駐韓國大使戴兵反問：「認真想想，『CHINA OUT』符合實際嗎？符合韓國利益嗎？」（圖／取自中國駐韓國大使館微信公眾號）
針對韓國近年出現「CHINA OUT」的呼聲，中國駐韓國大使戴兵反問：「認真想想，『CHINA OUT』符合實際嗎？符合韓國利益嗎？」（圖／取自中國駐韓國大使館微信公眾號）

韓國冬季霧霾嚴重，一般認為，汙染源主要來自鄰近的中國。對此，中國駐韓國大使戴兵日前在韓國延世大學演講時表示，中國花大力氣解決空氣汙染問題，2025年北京PM2.5平均濃度降至26.5微克/立方米，「首爾的霧霾恐怕與北京沒有什麼關係」。

韓國一向認為其空汙主要來自於中國大陸。韓國媒體2019年曾報導，韓國環境部下屬國立環境科學院一份研究發布報告指出，韓國的空氣汙染物中，來自中日兩國的各占32%和2%，其餘來自朝鮮、蒙古、東南亞等地區。

不過根據中國駐韓國大使館微信公眾號13日晚間發布戴兵日前在延世大學的演講全文，戴兵駁斥了韓國霧霾主要來是中國的論點。除澄清韓國霧霾來自中國，戴兵表示，儘管中韓緊密聯繫，但受多方面因素影響，如何認識中國和中國的發展變化，始終是包括韓國在內國際社會常談常新的一個話題。

戴兵稱，中韓自1992年建交以來，如今的兩國關係應當進入一個更加成熟穩定的階段。雙方需要與時俱進再認識彼此，樹立客觀、準確、理性的認知，推動兩國關係重整行裝再出發。

針對韓國近年出現「CHINA OUT」的呼聲，戴兵反問：「認真想想，『CHINA OUT』符合實際嗎？符合韓國利益嗎？」

戴兵坦承，近年中韓民眾特別是青年間的友好感情不佳，他知道這成因很複雜，消解隔閡甚至誤解需要一個過程。這兩年中韓相繼推出簽證便利化措施，助力兩國人員往來持續大幅增長。特別是，兩國年輕人走在前列，「周末來首爾」「周末去上海」成為新時尚。

戴兵說，中方願同韓方共同努力，繼續促進雙方媒體、文化、體育、教育、智庫、地方等交流，多釋放正面信息，抑制消極動向，弘揚中韓友好「正能量」。

他還告訴延世大學學生，網路上假消息泛濫，極端言論猖獗，中韓關係常常受到傷害。希望韓國年輕人通過直接訪問、面對面交流，了解和理解真實可信、豐富多元的中國和韓國，並把這些體悟分享給身邊人。

首爾 韓國 中國 霧霾 北京

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