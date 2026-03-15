川普拉多國護航荷莫茲 陸官媒諷：美國居然這樣求中國

中東局勢持續緊張，美國總統川普近日在社群媒體上指出，點名中、日、韓及其他國家將與美方一同派遣軍艦護航荷莫茲海峽。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」15日發文批評指，「全世界目瞪口呆，美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子了。」

「牛彈琴」15日發布以「伊朗哭笑不得，美國居然這樣求中國了」為題的文章指出，美國呼籲中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦護航荷莫茲海峽，以確保航道安全。川普在社群媒體推文中表示，雖然美方稱已摧毀伊朗100%的軍事能力，但伊朗仍可能派遣無人機、水雷或近程導彈威脅航道安全，因此希望其他國家協助維護航道暢通。

文章續稱，伊朗外長於3月14日在推特發文表示，「事實證明，美國吹捧的安全保障漏洞百出，非但未起到威懾作用，反而帶來麻煩。美國現在求助其他國家，甚至包括中國，協助確保荷莫茲海峽的安全。」報導稱，阿拉奇在推文中使用了英文BEG一詞，意指「乞求、哀求」。

「牛彈琴」指出，「全世界目瞪口呆，感覺伊朗也哭笑不得：都打到這份上了，美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子了。」並批評，「你（美國）求其他國家，還居然求中國，這跟中國有關係嘛？真不知道美國你怎麼想的？」

文章還引述CNN報導，伊朗官員正考慮允許油輪通過荷莫茲海峽，前提是石油交易以人民幣結算。美國媒體指出，荷莫茲海峽航運受限，部分原因來自美以對伊朗衝突的升級，導致該區域交通量下降。

文章表示，川普「列舉了好幾個國家，中國打頭，要求他們派軍艦參與護航」，「到哪都不忘中國」，「其他西方國家也就算了，還特別第一個就提到中國」。文章指出，「當霸權開始算經濟帳，而對手開始談政治帳時，遊戲規則就已經悄悄改變了。」

文章最後指出，川普有點六神無主，「川普口中，一會是美國贏麻了，摧毀了100%伊朗軍事能力；一會又說伊朗還很強，全世界來幫我護航」，「怎麼聽都沒有邏輯」。文章並稱，美國至少現在目標相對明確，現在最大焦點是「打通荷莫茲海峽」。

文章表示，荷莫茲海峽繼續封鎖，國際油價暴漲，全世界都遭殃。「毫無疑問，這是一場錯誤的人在錯誤的時間對一個錯誤的國家發動的一場錯誤的戰爭，以後美國必定會後悔不已的戰爭」。川普點名中國、法國、英國、日本、韓國等護航，正是「求其他國家幫忙收拾爛攤子」。