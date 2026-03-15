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解放軍批日本列裝戰斧飛彈：名防衛實進攻 加速再軍事化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍旗下宣傳平台《鈞正平工作室》14日發文批評日本開始列裝美製「戰斧」巡航飛彈與挪威製JSM飛彈，稱日本此舉「名為防衛，實為進攻」，並指東京此舉顯示其在「再軍事化」的歧路上一路狂飆。圖／取自「鈞正平工作室」微博
中共解放軍旗下宣傳平台《鈞正平工作室》14日發文批評日本開始列裝美製「戰斧」巡航飛彈與挪威製JSM飛彈，稱日本此舉「名為防衛，實為進攻」，並指東京此舉顯示其在「再軍事化」的歧路上一路狂飆。圖／取自「鈞正平工作室」微博

中日關係持續緊張，中共解放軍旗下宣傳平台《鈞正平工作室》14日發文批評日本開始列裝美製「戰斧」巡航飛彈與挪威製JSM飛彈，稱日本此舉「名為防衛，實為進攻」，標誌其「反擊能力」建設邁出危險一步，並警告國際社會應高度警惕日本軍事擴張行為，以守護亞太和平穩定，並指東京此舉顯示其在「再軍事化」的歧路上一路狂飆。

《鈞正平工作室》14日發布題為「鈞評：堅決反對日本政府用『戰斧』威脅亞太和平穩定」的評論文章，指日本防衛大臣3月13日宣布美製「戰斧」及挪威制JSM飛彈已開始交付自衛隊。文章稱，這是外國制進攻性飛彈首次列裝日本，標誌著其所謂「反擊能力」建設邁出危險一步。

評論續指，「名為防衛，實為進攻」，「戰斧」射程超1,600公里，JSM亦可打擊500公里外目標，日本將此類重器收入囊中，表明其在再軍事化的歧路上一路狂飆。

評論認為，世界越動亂，亞太的和平就越顯珍貴。評論並稱，日方無視國際社會普遍擔憂，「謊稱『不對他國構成威脅』」，純屬掩耳盜鈴、自欺欺人。

另，評論還稱，歷史早已證明，進攻性武器掌握在日本軍國主義者手中，只會被毫無節制地濫用，給世界人民帶來深重災難。國際社會須高度警惕日本的危險動向，共同抵制其軍事擴張冒頭行為，堅決守護來之不易的亞太和平與穩定。

環球時報指出，日本防衛大臣小泉進次郎在13日舉行的記者會上宣布，美製「戰斧」巡航飛彈及挪威製造的聯合攻擊飛彈（JSM）已開始交付自衛隊。「戰斧」飛彈計畫部署在海上自衛隊的「宙斯盾」艦「鳥海號」上，原定於2026財年交付，現已提前一年。 JSM飛彈則將搭載於航空自衛隊的F-35A戰機。 JSM飛彈最初的交付時間定於2021財年，但受疫情影響延後。

小泉進次郎強調，「包括防區外導彈在內，我國保有的防衛力均維持在必要最小限度，即在遭到對方武力攻擊的情況下才會使用，這一點沒有改變，不對他國構成威脅。」此前，日本首相高市早苗2025年11月在日本國會發表「台灣有事論」後，中日關係跌至谷底。大陸方面從經貿、軍事、人文交流等各領域反制日本，並要求高市撤回相關言論。

日本 中日關係 亞太 飛彈

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