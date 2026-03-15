賴總統兩岸談話後 央視公布聯合登陸搶灘演練畫面

賴清德總統14日出席「台灣總統直選三十周年與民主韌性研討會」時提出，總統直選彰顯台灣是主權獨立國家，引發中共不滿。大陸央視15日一早也公布解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演練登陸搶灘畫面，聲稱共軍海南艦兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展一場敵情威脅條件下，多軍兵種立體投送演練。

海南艦是中共自主研製的075型兩棲攻擊艦首艦，號稱具備自主防禦反擊的多種火力系統，並有搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦克裝甲車和氣墊登陸艇的內部塢艙。 海南艦於2021年4月23日正式服役，環球網指出，這對提升中國兩棲作戰能力、完善作戰體系，具有里程碑式的意義。

報導指出，此次演練在聯合作戰大體系、信息、火力支撐下，成功將海、陸等兵力投送上岸。大陸軍事專家曹衛東表示，聯合作戰或聯合演訓難點很多，有空軍部隊、海軍部隊、陸軍部隊、火箭軍部隊，多個部隊在執行同一個任務，即登島、登陸任務。

曹衛東說，演訓中，空軍必須通過空中的對陸打擊，來協助完成這次任務；陸軍主要是乘坐兩棲攻擊艦，從海上航渡到岸邊，搶占灘頭陣地進行進攻；火箭軍的導彈則在陸地上，對陸或對海進行打擊；海軍部隊需動員水下潛艇、水面艦艇，以及海軍陸戰隊等兵員。

曹衛東說，多個軍兵種、多個武器裝備，要像10個指頭彈鋼琴一樣協調，大家必須有一個統一的對戰場態勢的感知、敵我的區分，還有對重點目標的打擊。所以，信息化程度和協調配合能力要非常強，一定要做到萬無一失。

曹衛東強調，075型兩棲攻擊艦是重中之重，既要和其他的軍兵種進行協調，還要保證把登島、登陸的部隊和裝備在盡量短的時間裡，快速、大量運送上去。在這個過程中，戰場態勢是千變萬化的，這是對075型兩棲攻擊艦或兩棲作戰部隊最大的考驗。

賴清德總統在14日演講中說，30年前總統直選後，若與憲法增修條文一起看的話，台灣或中華民國已經是一個具備新生命的國家。賴總統並強調，中國對台灣的威脅不僅是武力方面，包括多方面的統戰與滲透。

針對賴總統相關談話，大陸國台辦14日隨即以發言人陳斌華名義發表新聞稿稱，賴清德的講話「再次猖狂挑戰一個中國原則，充分暴露其『台獨』本性冥頑不化、禍心昭然若揭」。

陳斌華表示，台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位。「我們絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行『台獨』分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡！」