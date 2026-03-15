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中越第10次邊境國防交流將登場 北部灣聯合巡邏及演練

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國防部15日表示，中越第十次邊境國防友好交流活動將於3月中旬舉行，雙方除在邊境地區展開多項交流活動外，兩國海軍也將在北部灣海域進行聯合巡邏與聯合訓練。圖為中越第九次邊境國防友好交流活動。圖／取自越南政府新聞網資料照
大陸國防部15日表示，中越第十次邊境國防友好交流活動將於3月中旬舉行，雙方除在邊境地區展開多項交流活動外，兩國海軍也將在北部灣海域進行聯合巡邏與聯合訓練。圖為中越第九次邊境國防友好交流活動。圖／取自越南政府新聞網資料照

中越第十次邊境國防友好交流活動將於3月中旬舉行，大陸國防部表示，雙方除在邊境地區展開多項交流活動外，兩國海軍也將在北部灣海域進行聯合巡邏與聯合訓練。

大陸國防部微信公號15日發布消息稱，中越第十次邊境國防友好交流活動將於3月中旬，在中國廣西壯族自治區、越南廣寧省相關地區、口岸及北部灣海域舉行。活動期間，雙方將組織海軍艦艇編隊聯合巡邏和聯合訓練，並安排邊境義診、邊境軍民文體聯歡，以及向中越人民革命烈士紀念碑敬獻花圈等活動。

大陸國防部並指，此次交流活動旨在進一步增進中越兩國兩軍傳統友誼，密切兩軍各層級人員交往互信，深化雙方務實合作，並提升共同維護邊境與相關海域安全的能力。

另，據越南政府新聞網，越南國防部此前於10日在河內舉行記者會介紹相關安排。越方指，第十次越中邊境國防友好交流活動計畫於18日至19日在越南廣寧省和中國廣西壯族自治區舉行，旨在深化兩軍合作並加強邊境地區友好交流。此次活動旨在落實兩黨兩國高層領導人推動防務合作的重要共識，進一步增進兩國邊境保護力量、地方政府及邊民之間的友誼與團結，推動越中兩軍關係務實發展。

報導指出，18日活動將在越南境內舉行，包括在廣寧省芒街國際口岸舉行迎送儀式、種植友誼樹、舉行海山鄉友誼衛生站開工儀式、參觀陳富高中學校、走訪邊防哨所並舉行會談。3月19日活動將轉至中國境內，在廣西東興國際口岸舉行迎送儀式，並安排參觀邊防連隊、種植友誼樹、啟動越中海警聯合巡邏及北部灣海域聯合訓練，以及參觀海上胡志明小道遺跡、走訪企業並向越中人民革命烈士紀念碑敬獻花圈。

越方並表示，本次交流活動的一大亮點是兩國海軍將在北部灣海域展開聯合巡邏與聯合訓練。據介紹，越南海軍將派出第四海區162海隊的「陳興道」號（舷號015）與「李太祖」號（舷號012）兩艘艦艇組成編隊，參與相關活動。相關海上活動內容包括編隊機動、海上護航、燈光信號處理、反海盜演練以及搜救經驗交流等。在交流活動舉行前，雙方還將在3月12日至16日於邊境地區開展配套活動。

此前，大陸外交部發言人郭嘉昆13日宣布，應越方邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將與公安部長王小洪、國防部長董軍於3月15日至17日赴越南，出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。中越是社會主義友好鄰邦和具有戰略意義的命運共同體，建立外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制並提升為部長級，體現兩黨兩國關係的戰略性和高水準。

大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議。圖／取自大陸外交部網站

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