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中朝關係回暖...列車雙邊互通後 北京再恢復航班直飛平壤

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
繼北京恢復至平壤的雙向國際旅客列車後，北京至平壤的直飛航班也將恢復通航。圖為列車經過丹東的中朝友誼橋。新華社
繼北京恢復至平壤的雙向國際旅客列車後，北京至平壤的直飛航班也將恢復通航。圖為列車經過丹東的中朝友誼橋。新華社

大陸與北韓（朝鮮）關係逐漸回暖，繼恢復北京平壤的雙向國際旅客列車後，北京至平壤的直飛航班也將自三月卅日起恢復通航。

韓聯社報導，據外交部門和中國航空業界相關人士消息，中國國航北京至平壤直飛航班（CA一二一）將從三月三十日起恢復運作。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為人民幣二○四○元。

報導稱，據確認，該航班還將於四月六日、十三日、二十日、二十七日等日期執飛，為每周一班的定期航班。三月三十日航班將於當天上午八時零五分（北京時間）從北京首都國際機場起飛，飛行一小時五十五分鐘後，上午十一時（平壤時間）抵達平壤順安國際機場。

中國國航北京至平壤航線自二○二○年一月起因新冠疫情防控措施暫停運作，此次時隔六年重啟。不過，朝鮮高麗航空已於二○二三年八月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班。

北京至平壤的雙向國際旅客列車也已時隔六年恢復運作，朝中之間正加速擴大人員往來。平壤當地時間十二日傍晚，暌違六年第一列從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤。

中朝關係自去年九月北韓領導人金正恩赴北京出席世界人民反法西斯戰爭暨中國抗日勝利八十周年大閱兵儀式後，開始回暖。大陸部分評論博主發現，中朝關係回暖的諸多措施都發生在美國總統川普即將訪華之際，意味著北京刻意展示在半島問題上無可置疑的影響力。

北韓 金正恩 航班 平壤 北京 中國 川普

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