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美陷中東戰事騎虎難下...陸學者：川普訪華 北京籌碼增多

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平即將登場的北京峰會，備受矚目。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平即將登場的北京峰會，備受矚目。路透

美國對於伊朗軍事行動可能長期化發展，大陸學者稱戰事已使美國總統川普有些「騎虎難下」，對於川普現在的到訪，中國握有更多籌碼，包括壓制台獨。

香港明報報導，中國人民大學外交學系教授王義桅受訪表示，大陸外長王毅在上周「兩會」期間的外交記者會上形容，今年是中美關係的大年。王毅的發言間接說明川普會在三月底如期訪中；對於川普現在的到訪，中國握有更多籌碼，川普在接連拿下委內瑞拉、巴拿馬運河後，原先計畫強勢姿態訪中國，現在反而有點落湯雞感覺。

王義桅強調，川普急於應對十一月期中選舉，某種程度上有求於中國，「只要讓美國在面子上過得去、能夠對內宣稱勝利，中方完全可以在實際行動上保持彈性」。王義桅預估，中美近期傳出波音五百架飛機訂單談判、恢復採購美國大豆等經貿互動，均可能成為會晤成果。

在台灣議題上，王義桅認為，川普核心關切只有「台積電不要落到中國手中」；北京則是希望美國公開表態「反台獨」，延遲對台軍售交付。美國不能「自打嘴巴」，不過執行面可以靈活處理，例如五年後交機或以產品不合格等理由拖延；北京也希望川普制約日本首相高市早苗，讓台獨失去空間。

中國對於伊朗危機立場，在譴責美國時刻意「留有餘地」，未如俄羅斯採取強硬立場，主要考量在於伊朗「太反美」，其政局穩定性及對中國態度也尚未完全明朗。

他說，伊朗在外交上「靠俄羅斯較多」；另一方面，伊朗這次報復打擊八個阿拉伯國家（美軍）基地，中國在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國擁有大量投資，六月即將舉辦中國－阿拉伯國家峰會，這些均為川普看重中國影響力的原因。

另，中國對於川普提出Ｇ二（中美共治）概念不認同。王義桅表示，中國不希望形成類似過去美蘇共同操控全球的局面，由於中國曾經「吃過虧」，因此對於結盟、集團對抗、冷戰思維向來反感；再者美國拋出Ｇ二用意也僅是為了「暫時緩一緩」，不是真心平等對待中國。

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