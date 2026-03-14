國台辦批賴總統談話 陸委會：暴露中共對民主恐懼

總統賴清德今天表示，總統直選象徵「主權在民」，是確立民主台灣的重要里程碑，中國大陸國台辦對此嚴詞批判。陸委會表示，中共否定台灣民主選舉的意義，暴露其對普世民主價值的恐懼。

針對中共國台辦今日嚴詞批判賴總統肯定台灣民主成就的談話，大陸委員會（陸委會）今晚以新聞稿表示，總統直選是台灣民主發展的重要里程碑，象徵「主權在民」的核心價值。

陸委會表示，過去30年來，台灣歷經8次總統直選、3次政黨輪替，已建立成熟民主體制，這是台灣人民珍視的生活方式，並獲得國際社會肯定。「中共否定台灣民主選舉的意義，不僅是對台灣主流民意的漠視，更暴露其對普世民主價值的恐懼」。

陸委會強調，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融。北京當局應認知兩岸的距離在於「人心」與「制度」，與其花費精力抹黑台灣民主，不如正視中國大陸人民的訴求，深思如何加快政治體制改革，真正實現「人民當家做主」，才是有利中國大陸長遠發展、改善兩岸關係的正確做法。

賴總統今天上午出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」致詞表示，總統直選至少有3大意義，第一是「主權在民」，第二是確立民主台灣的重大里程碑，第三是彰顯台灣是一個主權獨立的國家。