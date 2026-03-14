快訊

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

聽新聞
0:00 / 0:00

回應賴總統談話 陸國台辦：不管台灣選了誰都割裂不了兩岸法理聯結

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。圖為先前陳斌華主持記者會。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。圖為先前陳斌華主持記者會。（記者陳政錄／攝影）

賴總統今日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」致詞時強調總統直選彰顯「台灣是一個主權獨立的國家」等說法，大陸國台辦發言人陳斌華對此抨擊其「再次倡狂挑戰一個中國原則」，並稱「不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人」，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。大陸亦警告「絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行『台獨』分裂圖謀」。

國台辦14日傍晚以發言人陳斌華答記者問方式回應賴總統在上述研討會對國家定位的說法以及提到「中國對台灣的威脅」、重申「將中國定位為境外敵對勢力」等部分。

陳斌華指出，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，再次倡狂挑戰一個中國原則，充分暴露其「台獨」本性冥頑不化、禍心昭然若揭。賴清德以所謂「直選民主」為台灣根本不存在的「國家地位」尋找依據，編造「中國對台灣的威脅」鼓噪「捍衛主權」，製造「民主對抗威權」虛假敘事煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾、混淆視聽，煽動「抗中保台」，圖謀「以武謀獨」、「以武拒統」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。

他強調，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。

他表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。我們絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行「台獨」分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡！無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。希望廣大台灣同胞認清賴清德及「台獨」分裂勢力的野心私欲，秉持民族大義，站在歷史正確一邊，同我們攜手反對「台獨」分裂行徑，堅定維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。

賴清德 國台辦 陳斌華

延伸閱讀

賴總統指國民黨比日本殖民還差 國民黨：仇恨發言忽略歷史背景

談總統直選重要性 府方人士：賴總統指台灣國家定位非單一政黨主張

駁卡軍購換鄭習會 鄭麗文：下架台獨黨綱 賴總統可更早見到習近平

總統直選30周年 賴總統：強化國防 捍衛得來不易的民主

相關新聞

回應賴總統談話 陸國台辦：不管台灣選了誰都割裂不了兩岸法理聯結

賴總統今日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」致詞時強調總統直選彰顯「台灣是一個主權獨立的國家」等說法，大陸國台辦發言人陳斌華對此抨擊其「再次倡狂挑戰一個中國原則」，並稱「不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人」，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結...

中越首次「3＋3」對話互信大躍升 官媒趁機酸美國門羅主義

中國外交部昨宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，中國外交、國防與公安部長將赴越南與會。這項對話機制明確為部長級會議，以深化政治安全合作。中國官媒相關帳號昨發文開酸美國，稱美國在「門羅主義」下，對周邊國家實行各種「控制」甚至「吸血」，而中國實力躍升後，仍對周邊鄰國保持真正的尊重和平等態度，開展全球首個部長級「3+3」機制性對話，展現了大國戰略關係的深度與成熟度。

大陸國常會：制定全國統一地方財政補貼負面清單

為了遏制各地為爭奪稅源和專案開展惡性補貼競爭，大陸研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單。

繼中朝跨國客連班列恢復 中國國航30日也將時隔6年恢復北京平壤航線

韓聯社報導，據外交部門和中國航空業界相關人士13日消息，中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運作。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平臺預訂，起價為人民幣2040元。

阿富汗外長穆塔基與王毅通話 期待中國斡旋阿巴衝突發揮更大作用

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅昨13日應約同阿富汗外交部長穆塔基通電話。穆塔基感謝中方為斡旋阿富汗、巴基斯坦衝突所做積極努力，表示阿富汗人民曾飽受戰爭摧殘，珍惜和平與發展機會。阿富汗願成為區域和平之源而非動盪之源。並期待中方作為大國發揮更大作用。王毅則表示，中方願繼續為阿巴實現和解、緩和關係作出積極努力。

王毅與荷蘭新外長通電話：希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國

據大陸外交部網站發布消息，大陸外長王毅昨13日應約與荷蘭上個月新上任的外交大臣貝倫德森通電話。王毅表示，中方讚賞荷蘭新政府重視對華關係的正面訊號；希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國，堅持中歐夥伴定位與開放合作。貝倫德森也表示，荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。