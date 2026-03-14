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中國通過民族團結進步促進法 聯合國人權高專表關切

中央社／ 台北14日電

中國日前通過民族團結進步促進法，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）對此表達關切，並稱此舉加劇法制同化政策風險，限制少數民族語言教育以及宗教和文化的自由信仰。

14屆中國全國人大四次會議12日在北京舉行閉幕式，通過11項表決，其中民族團結進步促進法備受矚目，獲2756票贊成、3票反對、3票棄權。新法將於7月1日開始施行。

根據這次全國人大會議審議的草案，新法明確規定「全面推廣普及國家通用語言文字」，也就是普通話和規範漢字。

這項法律要求，國家機關、社會團體、企業事業組織和其他社會組織，「在公共場合需要同時使用國家通用語言文字和少數民族語言文字的，應當在位置、順序等方面突出國家通用語言文字」。

法新社13日引述人權組織警告稱，這部法律將維吾爾族等少數民族進一步邊緣化。

同一天，圖克在聯合國人權事務高級專員辦事處X平台上對上述法律的通過表達關切。

他說，「此舉令法制同化政策風險加劇，限制少數民族語言教育，以及宗教和文化的自由信仰。法律條文過度限制表達、信仰和集會的自由，並懲處少數族群行使和平的權利。國際人權法要求國家保護少數族群的種族、語言和宗教身分認同」。

另據路透社引述康奈爾大學政府學副教授卡爾森（Allen Carlson）指出，新法凸顯同化趨勢，「非漢族人民必須更加努力地融入漢族多數群體，最重要的是要忠於北京」。

北京 聯合國 語言

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