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大陸國常會：制定全國統一地方財政補貼負面清單
為了遏制各地為爭奪稅源和專案開展惡性補貼競爭，大陸研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單。
新華社報導，大陸國務院總理李強，13日主持召開國務院常務會議，研究建立地方財政補貼負面清單管理機制。
會議指出，規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。要在前期工作基礎上，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單，進一步明確地方政府禁止實施財政補貼的具體情形。
證券時報報導，去年大陸財政部已經會同有關部門組成了跨部門專班，對地方財政補貼開展專項整治。
大陸財政部副部長廖岷在1月20日表示，大陸企業的技術進步和競爭優勢靠的不是補貼，而是靠大陸企業自身持續研發投入和千千萬萬企業家艱苦創業贏得的。對於個別地方可能存在的違規補貼行為，中央政府高度重視、堅決糾正。
粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，各地為爭奪稅源和專案開展惡性補貼競爭，製造政策窪地與市場壁壘，加劇區域發展差距，規範稅收優惠和財政補貼政策有助於破除壁壘、優化資源配置、推動區域協調發展。
羅志恒提到，過度優惠或補貼易使企業重尋租輕創新，引發盲目投資與產能過剩，規範補貼能引導企業聚焦創新與效率，提升核心競爭力，助力高品質發展。
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