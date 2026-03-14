大陸國常會：制定全國統一地方財政補貼負面清單

陸委會副主委沈有忠13日在一場座談會上表示，今年適逢我「九合一」選舉，研判中共將如往常「介選」，並指中共可能藉由與我在野黨舉辦「兩黨領導人會晤」等，向國際展現兩岸有共同推動「統一」之共識，塑造「台灣問題內政化」假象。

2026-03-13 21:08