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繼中朝跨國客連班列恢復 中國國航30日也將時隔6年恢復北京平壤航線

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運作。 圖／路透
中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運作。 圖／路透

韓聯社報導，據外交部門和中國航空業界相關人士13日消息，中國國航北京平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運作。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平臺預訂，起價為人民幣2040元。

報導稱，據確認，該航班還將於下月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每週一班的定期航班。30日航班將於當天上午8時零5分（北京時間）從北京首都國際機場起飛，飛行1小時55分鐘後，于上午11時（平壤時間）抵達平壤順安國際機場。

中國國航北京至平壤航線自2020年1月起因新冠疫情防控措施暫停運作，此次時隔6年重啟。朝鮮高麗航空已于2023年8月重啟平壤至北京航線，每週執飛兩班。

報導稱，北京至平壤的雙向國際旅客列車也已時隔6年恢復運作，朝中之間正在加速擴大人員往來。新華社昨天報導，當地時間12日傍晚，睽違六年後第一列從中國丹東站開往北韓平壤站的國際旅客列車抵達平壤站。

中朝間的關係自去年北韓領導人金正恩赴北京出席世界人民反法西斯戰爭暨中國抗日勝利80周年大閱兵儀式後，開始回暖。大陸部分評論博主發現，中朝關係回暖的諸多措施都發生在美國總統川普即將訪華之際，包括前天開赴平壤的列車，都意味著北京刻意展示在半島問題上無可置疑的影響力。

航線 航班 北京 平壤

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宣布重啟後 從中國丹東站開往北韓的第一列國際客運列車昨抵達平壤

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