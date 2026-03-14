阿富汗外長穆塔基與王毅通話 期待中國斡旋阿巴衝突發揮更大作用

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅昨13日應約同阿富汗外交部長穆塔基通電話。穆塔基感謝中方為斡旋阿富汗、巴基斯坦衝突所做積極努力，表示阿富汗人民曾飽受戰爭摧殘，珍惜和平與發展機會。阿富汗願成為區域和平之源而非動盪之源。並期待中方作為大國發揮更大作用。王毅則表示，中方願繼續為阿巴實現和解、緩和關係作出積極努力。

雙方也就伊朗局​​勢交換意見。王毅重申中方原則立場，表示中方願同包括阿方在內國際社會一道，繼續為爭取和平發揮建設性作用。

穆塔基表示，阿方重申阿國領土不會被用於攻擊鄰國，不希望與他國兵戎相見，期待鄰國之間相互信任、友好相處。阿方認為對話協商是解決問題的唯一途徑，期待中方作為大國和友好鄰國發揮更大作用。

王毅表示，外部環境越是動盪，區域國家越應加強團結合作，共克時艱，走出一條合作安全、共同安全之路。阿、巴是分不開的兄弟、搬不走的鄰居，兩國間出現一些問題只能透過對話協商解決，武力只會使局面更複雜、矛盾更激化，對雙方都無益，也威脅區域和平穩定。

他表示，中國對阿巴衝突一向秉持客觀公正立場，中國外交部阿富汗事務特使正在兩國之間穿梭斡旋，希望雙方保持冷靜克制，儘早面對面交流，盡快實現停火，透過對話解決矛盾分歧。中方願繼續為阿巴實現和解、緩和關係作出積極努力。

不過據阿富汗的巴赫塔兒通訊社在X社群平台帳號的報導，穆塔基強調了阿富汗對巴基斯坦近期侵犯阿富汗主權行為的立場。他指出，阿富汗有合法權利捍衛本國人民和領土完整，但同時重申支持透過政治途徑解決爭端，而非加劇危機。

他也譴責了巴基斯坦軍方政權對平民尤其是婦女和兒童的轟炸與飛彈襲擊，並造成民用基礎設施損毀。他以周四在喀布爾和坎大哈發生的攻擊為例，稱這些事件是明確的侵略行為。