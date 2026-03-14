王毅與荷蘭新外長通電話：希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國

據大陸外交部網站發布消息，大陸外長王毅昨13日應約與荷蘭上個月新上任的外交大臣貝倫德森通電話。王毅表示，中方讚賞荷蘭新政府重視對華關係的正面訊號；希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國，堅持中歐夥伴定位與開放合作。貝倫德森也表示，荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

據發布稿，王毅祝賀貝倫德森履新，表示中荷互為重要合作夥伴，兩國秉持開放務實精神推動互利合作符合雙方共同利益，也有利於中歐關係健康發展和全球產供鏈安全穩定。中方讚賞荷蘭新政府重視對華關係的正面訊號。中國對外政策保持連貫性與穩定性，我們願同荷方加強交往溝通，增進了解信任，不斷深化兩國開放務實的全面合作夥伴關係。

王毅介紹了剛閉幕的全國兩會情況，他表示，中國將持續擴大自主開放和制度型開放，為包括荷蘭在內的世界各國帶來更多機會。

由於中荷之間去年發生安世半導體紛爭，王毅似也對此特別指出，中荷經貿合作優勢互補、互利共贏，希望荷新政府展現新氣象、新作為，堅持獨立自主，「支持兩國企業正常進行經貿往來」。

他表示，希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國，堅持中歐夥伴定位與開放合作。

貝倫德森表示，荷蘭新政府高度讚賞中國快速發展成就，視對華關係為最重要的雙邊關係之一。

他表示，願同中方保持高層交往，用好兩國外交部政治磋商、經貿混委會等機制，密切各層級對話交流，深化氣候變遷、水資源管理等領域務實合作，共同捍衛多邊主義，密切各層級對話交流，深化氣候變遷、水資源管理等領域務實合作，共同捍衛多層關係，推動荷中開放式教育發展。荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

雙方也就烏克蘭危機等議題交換了意見。