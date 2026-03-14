美伊戰爭衝擊亞洲經濟體 高盛下調陸GDP增長預期

因應中東戰事，投行高盛更新了對亞洲各個經濟體的增長預測，其中大陸二○二六年實際ＧＤＰ（國內生產毛額）增長預期，從百分之四點八下調至百分之四點七。

綜合港媒十三日報導，因美伊戰爭導致能源價格上漲，高盛將大多數亞洲經濟體的增長預期下調○點三至○點五個百分點。其中，大陸今年實際ＧＤＰ增長下調○點一個百分點至百分之四點七。

另外，高盛預估大陸今年通膨將升溫，將ＣＰＩ預測上調至百分之○點九，該機構日前已將這一預期從百分之○點六調升至百分之○點八。

高盛並預估，大陸今年只會降息一次，幅度為十個基點，此前預期為兩次。

大陸全國「兩會」甫落幕，根據大陸今年度政府工作報告，二○二六年經濟增長目標訂在百分之四點五至百分之五之間。