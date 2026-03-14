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中東戰火致能源供應動盪？陸經濟學者：能源安全沒問題 外貿仍樂觀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
姚景源13日出席中國記協新聞茶座解讀十五五規劃綱要。記者廖士鋒／攝影
姚景源13日出席中國記協新聞茶座解讀十五五規劃綱要。記者廖士鋒／攝影

大陸全國「兩會」閉幕並通過「十五五規劃」草案，具官方背景的經濟學家姚景源昨天解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境指出，大陸今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。姚景源還認為，中東戰局引發的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」。

姚景源是大陸國務院參事室特約研究員，曾任大陸國家統計局前總經濟師兼新聞發言人，自「十二五」（二○一一年至二○一五年）開始多次參與大陸五年規劃的工作。

他昨天在中國記協舉辦的新聞茶座中指出，「十五五規劃」的核心就是要推動大陸經濟的高質量發展，通篇都是要解決一個「好」的問題。他舉例說，蓋房子的蓋好房子，生產產品的生產好產品、提供服務的提供好的服務。

談及大陸外貿，他說「今年我是樂觀的」，大陸有健全的產業鏈和供應鏈，而且是世界唯一，並有強大的生產能力、外貿企業與政府支持。他說，現在要把經濟發展的基本點放到擴大內需（投資加消費）。過去依賴投資，像是很多機場建設，地方政府追求大、浪費，而十五五著重在擴大消費，其關鍵在於「要努力去營造消費場景」。

他認為大陸現在要調整「供強虛弱」結構，「供強改成供好供優，不要追求數量，虛弱改成虛強，解決投資敢投資、消費者敢花錢」，後者關鍵則在於增加收入。

在回應台媒記者提問有關中東戰局的影響時，姚景源表示，大陸經濟到了今天，「外部世界的變化對我們會有影響，但這個影響早已不像過去『談虎色變』時那麼大」。

他說十幾年前，「溫總理」（溫家寶）也問過這一問題。現在大陸一年消費的原油超過七億噸，去年自己生產二億一千萬噸，進口了五億七千七百萬噸，整體百分之七十以上靠進口，國際油價上漲肯定對大陸有影響，「我們也算過，油價漲百分之十，ＰＰＩ（生產者物價指數）會上漲百分之○點五」。ＣＰＩ（消費者物價指數）估計三月份「也就是百分之一」。

就委內瑞拉、伊朗事件對大陸能源安全、貿易結算衝擊的問題，他強調「能源安全我們沒有問題」，大陸仍以煤為主，煤變油技術已經突破，且多年來在大陸各地都已設立國家儲備庫，所以委內瑞拉與伊朗局勢，「有影響但不大」。

地方政府 國際油價 溫家寶 經濟發展 大陸 能源

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